Hammarby vann säsongspremiären inför storpublik

Hammarby-Varberg 3–0 (1–0)

Matchbetyg 2

Hammarby kan bättre. Agerade darrigt i defensiven och löpte inte tillräckligt i återerövringsspelet. Varberg gjorde en bra match, efter resurserna, hade både stolpträff och ribbträff. Det enda positiva för Hammarby var att man utnyttjade målchanserna.

Hur var nyförvärven?

Vänsterbacken Dennis Widgren såg inte helt stabil ut, slarvade dessutom med uppspelen. Utbytt.

Tim Söderström var hygglig med boll i sin centrala mittfältsposition, men jobbade inte tillräckligt hårt i spelet utan boll. Fick en stämpling i början av andra halvlek. Byttes ut med 20 minuter kvar.

Odilon Kossounou fick bara 20 minuter, då han ersatte Tim Söderström i ett rakt byte. Spelade snyggt fram Solheim vid 3–0.

Publiken

11 140 på Tele2 innebar att Hammarby med marginal raderade sitt tidigare cuprekord från 2015 då man hade 10 419 åskådare. Laget vann därmed publikligan i Stockholm i säsongens premiärhelg. AIK hade 9 995 mot Jönköping i lördags, och Djurgården 4 999 mot Frej i söndags.

Gruppen

18/2 Hammarby–Varberg 3–0, Eskilsminne–Dalkurd 0–2. 24/2 Eskilsminne–Hammarby, Dalkurd–Varberg. 4/3 Varberg–Eskilsminne, Hammarby–Dalkurd.

Så startade Hammarby (4–3–3)

Davor Blazevic

Simon Sandberg

Mads Fenger

David Fällman

Dennis Widgren (ut 61)

Jeppe Andersen

Maumer Tankovic

Tim Söderström (ut 69)

Vladimir Rodic (ut 61)

Nikola Djurdjic

Sander Svendsen

Byten: Mats Solheim (in 61), Imad Khalili (in 61), Odilon Kossounou (in 69).