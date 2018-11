Årets mittfältare:

Caroline Seger, FC Rosengård

"Har med sitt ledarskap, spelförståelse och förmågan att själv diktera tempot i spelet varit en av både landslagets och Rosengårds viktigaste spelare under året. En komplett mittfältare som spelat på högsta internationella nivå och varit en stark bidragande orsak till landslagets framgångar i VM-kvalet."

Viktor Claesson, FC Krasnodar

"Har med balans, styrka och internationell speed levererat högklassiga prestationer i klubb- och landslag. En poängspelare med ständigt stigande utvecklingskurva."

Årets forward:

Anja Mittag, FC Rosengård

"Håller hög nivå med stor målproduktion och viktiga egenskaper i spelet såväl inne i boxen som utanför straffområdet. En smart spelare som varit en av de som lyft Rosengård under året med en skytteligaseger som bonus."

Zlatan Ibrahimović, Manchester United/Los Angeles Galaxy

För trettonde gången tar Zlatan hem titeln som årets anfallare.

– Egentligen är 13 ett otursnummer så jag behöver nog en till. För ett och ett halvt år sedan var jag förklarad som fotbollsinvalid, det här är lite credit för allt jobb man lagt ner. Bara man kämpar så klarar man det, säger Zlatan.

Mest värdefulla spelaren i Damallsvenskan:

Julia Karlernäs, Piteå IF

”Med viktiga mål från sin mittfältsposition sticker motorn i laget ut. Personifierar Piteå med driv, hunger och målmedvetenhet. Besitter ledaregenskaper och har med bollvinster och matchavgörande mål varit oerhört värdefull i framgångslaget Piteå.”

Årets genombrott:

Anna Anvegård, Växjö DFF

”En fantastisk målskytt och avslutare som fortsätter imponera även i Damallsvenskan. Gör mål i match efter match men står också för ett bredare register som bollmottagare och framspelare. Involverad i det mesta Växjö skapar och har via sitt genombrott dessutom fått debutera i damlandslaget.”

Årets tränare:

Stellan Carlsson, Piteå IF

”Har under en imponerande säsong fortsatt utveckla unga spelare med små medel. En ödmjuk och driven tränare som under året fått ut maximalt av både sig själv, individerna och laget – något som tog Piteå IF till ett historiskt guld som landets bästa lag 2018.”

Årets domare:

Tess Olofsson

”Har under 2018 visat en hög och jämn nivå på sitt domarskap i Damallsvenskan. Även internationellt, med EM-slutspel för U19 som det största, har hon under året visat sin nivå. Tess har också under året, som första kvinna/tjej, dömt matcher i herrarnas division 1 – även detta med höga betyg.”

Andreas Ekberg

”Han har tagit ytterligare ett steg mot toppen på den Internationella stegen. Han dömde UEFA Youth Leauge finalen i Nyon mellan Chelsea-Barcelona. Han har radat upp utmärkta insatser i årets Allsvenska.”