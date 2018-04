I fjol petad och utlånad – nu avgjorde Khalili derbyt

Hammarby är därmed enda fullpoängaren efter tre allsvenska omgångar. Och de drygt 20 000 på Tele2 arena var hänförda.

Men lika viktigt som Khalilis mål var spelmotorn Jiloan Hamads eleganta spel. Var inblandad i Khalilis båda mål, och gjorde sedan 3-0, hans femte allsvenska mål den här säsongen.

Båda lagen kom med startelvor som i princip var identiska med de man mönstrade senast, då Hammarby besegrade IFK Göteborg på bortaplan (2–1), och BP vann med 2–0 hemma mot Häcken.

Enda undantaget var Hammarbys högerback Simon Sandberg, som fick skadekänning på uppvärmningen, och ersattes av Mats Solheim.

Det var väldigt mycket Hammarby redan från start. BP inledde med ett lågt försvarsspel, ungefär som man gjorde mot Häcken, och kände sig bekväma i det. Men när man flyttade upp positionerna föll defensiven ihop.

Farligt efter åtta minuter, då Mats Solheim tog en lång löpning på högerkanten, in bakom BP:s försvarslinje. Spelade in till Muamer Tankovic som kom perfekt, men tappade fart när han skulle styra bollen i öppet mål, och Martin Rauschenberg hann ikapp och styrde ut till hörna

BP:s tränare Luis Pimenta började tidigt vifta med armarna för att få upp laget högre i planen, men fick dåligt gehör.

Och efter 25 minuters spel fick Hammarby utdelning på det markanta spelövertaget, och tog ledningen.

Jiloan Hamad petade ut bollen till vänsterbacken Borges, som kunde måtta ett perfekt inlägg, som Imad Khalili med precision nickade i mål, sedan han manövrerat sig in framför innerbacken Rauschenberg.

– Jag hängde bra där, tajmade perfekt. Borges har en bra inläggsfot, kommenterade Khalili det viktiga första målet i en intervju med C More.

Nio minuter senare var det nära att Hammarby ökade på ledningen. BP ställde upp dåligt på en hörna, bollen ramlade ner hos Hamad som tog skott. Nikola Petric reflexräddade, och returen från Hamad gick via en BP-spelare i stolpen.

Hammarby åt sig in i matchen mer och mer, låg högt i pressen, men anföll för det mesta på vänsterkanten före paus. BP kom aldrig in i sista tredjedelen under den första halvleken.

Tydligen pratade Hammarbytränaren Stefan Billborn om spelbredd i omklädningsrummet i halvtid. För den andra halvleken var bara fyra minuter gammal när Khalili ökade på till 2–0.

Ett riktigt klassmål. Hamad slog den långa bollen ut till Khalili, som löpte loss på högerkanten. Khalili tog emot bollen i steget med högerfoten och tryckte i nästa moment in den på volley med vänster yttersida.

Nu flyttade BP upp spelet, vilket innebar att man blev sårbart för kontringar. Och det utnyttjade Hammarby.

Med halvtimmen kvar stängde Hamad matchen. Björn Paulsen slog den långa bollen och Hamad löpte loss, rundade BP-målvakten Nikola Petric, och gjorde 3-0 i öppet mål.

Billborn kunde nu lufta bänken. Plockade in Kennedy Bakircioglu och Pa Dibba efter 65 minuter. Och fem minuter senare gjorde Erkan Zengin bejublad allsvensk comeback för Hammarby.