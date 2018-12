Enligt L’Équipe slog tjuvarna till i lägenheten i Paris exklusiva 16:e arrondissement samtidigt som Thiago Silva hjälpte sitt lag till en 1–0-seger mot Nantes på PSG:s hemmaarena Parc des Princes några kilometer bort.

Den brasilianske mittbackens lägenhet ligger på en adress där många andra kändisar bor och som L’Équipe beskriver som ”ultrasäker”. Dessutom skriver den franska sporttidningen att PSG har låtit installera extra säkerhetsutrustning i samtliga spelares hem.

Ändå tog sig alltså en eller flera personer in när spelaren inte var hemma. De ska enligt L’Équipe ha tagit sig in via taket och fått med sig ett byte värderat till en miljon euro (cirka 10,3 miljoner kronor), i form av ett flertal smycken och ett armbandsur värt 600.000 euro (6,2 miljoner kronor).

För en knapp månad sedan utsattes en lagkamrat till Thiago Silva för ett liknande brott. Den 28 november, medan PSG besegrade Liverpool (2–1) i Champions League, skedde ett inbrott hemma hos anfallaren Eric Choupo-Moting. Den gången blev PSG-spelaren av med föremål värda 600.000 euro.