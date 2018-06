Irans landslag drabbat av Trumps Iransanktioner

De iranska spelarna hissade sin portugisiske förbundskapten så att hans röda slips fladdrade, högt mot S:t Petersburgs kvällshimmel i fredags. De firade landets andra seger i VM-historien, den första på 20 år, då iranierna vann mot ärkefienden USA, ”Den store satan” i Frankrike-VM 1998.

Iran hade just besegrat Marocko, men också amerikanska sanktioner och en allmänt fientlig omvärld.

Irans politiska isolering har försvårat VM-förberedelserna.

Två träningsmatcher, mot Grekland och Kosovo, ställdes in med kort varsel strax före mästerskapen i Ryssland.

Och två veckor före VM-premiären kom nästa smäll: de iranska spelarna måste plötsligt byta ut sitt kanske viktigaste arbetsredskap – skorna. Amerikanska Nike strypte leveranserna till landslaget, som en följd av president Trumps nya sanktioner mot den islamiska republiken.

– Mina spelare borde få samma förutsättningar som alla andra spelare i världen. Varför ska de straffas med indirekta sanktioner? De är normala människor, med fruar, systrar barn och vänner, som skrattar och gråter när vi lyckas eller misslyckas, sade förbundskapten Queiroz på presskonferensen inför matchen i Kazan.

Också de iranska fansen exploderade av harm. Vad har fotbollsspelare med detta att göra? Tror Nike att anfallaren Sardar Aznoun tänkt använda skorna till att personligen springa fram och tillbaka till Nordkorea med famnen full av höganrikat uran?

Efter segern mot Marocko, spreds en bild på sociala medier i Iran där Nikes slogan ”Just do it” var utbytt mot ”We did it – without you”. Vi gjorde det utan er.

Samtidigt finns det inget som förenar en grupp lika mycket som en gemensam upplevelse av orättvisa.

Förbundskapten Queiroz har skapat en ”vi mot världen”-känsla i laget, en stor tillgång för det skarvlösa, hårt arbetande kollektiv som den erfarne portugisen byggt.

Hade de iranska spelarna varit blonda, haft vikingaskägg och kommit från en exotisk ö i stället för en teokratisk stat, hade Irans lagbygge kunnat bli VM:s älsklingar.

Eller kanske kan Iran bli VM-publikens favoriter ändå?

– Vi har inte superspelarna, som Spanien. Men vi kan göra fantastiska saker tillsammans, sade Queiroz, på presskonferensen där han flankerades av lagkaptenen Masoud Shojaei.

Carlos Queiroz. Foto: Beatrice Lundborg

Shojaei gör sitt tredje VM, flest av alla iranier. Han har hyllats av aktivister efter att ha tagit upp frågan om förbudet för kvinnor att gå på fotbollsmatcher i Iran, under ett möte med Irans president Rouhani.

Under Irans första VM-match var många iranska kvinnliga fans på plats. Men Shojaei undvek denna gång frågor om kvinnors rätt att se på fotboll.

– Vi är inte bara ett lag, vi är en familj. Hela nationen är en familj, och det är nationen som spelar här. Jag föredrar att lösa våra problem inom familjen, sade Shojaei, som nyligen blivit benådad efter en livstidsavstängning från iransk landslagsfotboll.

Saman Ghoddos under Irans öppna träning på tisdagen. Foto: Beatrice Lundborg

Mittfältaren väckte regimens vrede efter att ha spelat en match för sitt grekiska klubblag Panionios mot israeliska Maccabi Tel Aviv, trots förbudet mot iranska idrottare att tävla mot israeler.

Förbundskaptenen Queiroz har också framgångsrikt sökt efter talanger i den stora persiska diasporan utanför hemlandet.

Anfallaren Reza Ghoochannejhad, har tidigare spelat i ungdomslandslag för Nederländerna och mittfältaren Ashkan Dejagah var lagkamrat med Manuel Neuer, Mesut Özil och Sami Khedira när Tyskland vann U21-VM i Sverige 2009.

Och så Saman Ghoddos såklart, 24-åringen från Oxie, som spelade landskamp för Sverige så sent som i januari. I fredags blev han den förste svenske spelaren att delta i VM för ett annat land än Sverige, då han hoppade in i de avgörande slutminuterna mot Marocko. Ghoddos välsignade bollen med en kyss före frisparken, som gav Iran segern efter en tjusig språngnick (självmål är ofta vackra) av marockanen Aziz Bouhaddouz.

Vad behöver då Iran göra för att lyckas med det omöjliga: behålla ledningen i grupp B?

– Det är inte lätt att möta Spanien. Om jag berättade hur jag tänkt... Hierro (Spaniens förbundskapten) behöver inte den hjälpen, sade Queiroz.