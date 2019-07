Johan Croneman: Supportergrupperna tar all allsvensk publik som gisslan

Supportergrupper över hela landet har proklamerat 20 tysta minuter på samtliga allsvenska arenor nu till helgen. Jag är dock kluven inför den här typen av gisslantaganden. Supportergrupperna är med viss rätt oroade för att polisen drar alla supportrar över en kam, samtidigt gör de sig själva skyldiga till samma missgrepp.

Alla har till exempel inte alls samma syn på vad som är ”bra stämning” på en fotbollsmatch.

Polisens rätt att göra en viss typ av ingripanden mot viss typ av pyroteknik har till exempel massivt stöd från stora delar av fotbollspubliken – numera kollektivt urless på att i tjugo minuter sitta och titta på rök som skingras, i stället för att titta på det som de har betalt entré för: nämligen en fotbollsmatch.

Stämningsförhöjande, tycker maskerade och notoriska snuthatare. Festförstörande skitungar, tycker stora delen av den vuxna majoriteten – som för länge sedan fått nog.

De här supporterinitiativen äger som sagt visst berättigande, vi har sett flera fall av polisiärt övervåld mot åskådare som oförskyllt hamnat i skottlinjen mellan polis och bråkmakare. En speciell enhet inom Stockholmspolisen som går under beteckningen ROG (regionala ordningsgruppen) har till exempel flera gånger kritiserats hårt för att gå brutalt fram. Till och med inom polisen.

I Malmö har också flera gånger helt oskyldiga supportrar hamnat i kläm. I Göteborg samma sak. Polisens ingripanden och politik slår inte sällan helt blint.

Polisen har också med sina olika dekret och krav trappat upp konflikten helt i onödan, men stora supportergrupper ser samtidigt ut att vilja skydda exempelvis bengalbrännarna; de ser hellre pyroteknik än poliser på läktarna – och där står vi nu.

På söndag tar alltså supportergrupperna all allsvensk publik som gisslan, tvingar dem till tystnad – och det blir också ett indirekt stöd till dem som till exempel tycker att bengaliska eldar tillför svensk fotboll något.

Svenska fotbollssupporterunionen (SFSU) har författat ett upprop under rubriken ”Rädda svensk fotboll”. Jag skulle inte sätta mitt namn under den verklighetsbeskrivningen, den gränsar till verklighetsförfalskning. Polisen primära mål är, enligt det här uppropet, att förstöra och förgöra svensk fotboll. Deras strategi innebär helt enkelt slutet (!) för hela verksamheten, all ungdomsverksamhet riskerar till exempel att blåsas bort och försvinna på grund utav uteblivna intäkter efter det att polisens krav skrämt bort hundra procent av publiken.

Nu får ni väl ändå ta och samla ihop er, supportervänner.

Vi kan inte blanda ihop äpplen och päron hur som helst.

Örgrytes klack under en tyst manifestation. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

I Göteborg hade man nyligen en massiv supporterprotest under derbyt mellan Örgryte och Gais i superettan, publiken satt tyst i en kvart. Effekten var talande – och stark. Fotbollen fungerade helt enkelt inte utan sin publik.

Bra där.

Efter de tysta femton minuterna satte man i klackarna fyr på säkert tvåhundra bengaliska eldar. Och det hade förmodligen massivt stöd av – hundra personer. Resten av publiken kunde känna sig blåsta på sin insats, på sin visade solidaritet: Hade de suttit tysta, bara för att efteråt få se årets största bengalbrand på Gamla Ullevi? Var det den stora tysta majoritetens bidrag?

Sedan började eldandet. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Eller hur skulle man nu tolka det ”stödet”…?!

Det finns en hel del frågetecken kring de här aktionerna som skulle behöva rätas ut.

Är alla överens om vad det är man kämpar emot? Och vem är det egentligen som är vår gemensamma fiende?

Lista. Tre tv-ord i veckan Domarna…

…var sämst under VM-fotbollen. Katastrofal insats under till exempel Sveriges semifinal. Sverige…

…såg urstarka ut – ända tills de förlorade all kraft i mitten av andra. Pyspunka på sekunden. Jonas Eriksson…

…är bra som domarexpert på tv, men bekräftar min teori om att de flesta domare inte kan ett smack om själva spelet. Visa mer

