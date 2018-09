Johan Esk: Bra fotboll – vad är det värt?

Det fanns stora stunder i matchen mot Turkiet i Nations League när Sverige spelade riktigt roligt, kreativt och på olika sätt tog sig fram till bra målchanser.

Man skulle kunna kalla det bra fotboll.

Vad det var värt? Absolut ingenting.

När matchen var slut hade Sveriges 2-0 blivit 3-2 till Turkiet och de åskådare jag såg vandra hemåt förbi min plats på pressläktaren verkade inte bry sig. Det var bara Nations League. Det hade ändå varit rätt kul att se Sverige spela.

Och i turkiska medier gick skribenter i spinn. Resultatet var inte bara var en seger för Turkiet utan en seger för ”den positiva fotbollen”, eftersom Turkiet hade vunnit bollinnehavet med 61-39 procent och antalet lyckade passningar med 572-296.

Om fotboll hade varit något för Cirkus Cirkör att visa upp hade siffrorna absolut varit adekvata. Men sådan statistik säger inget om vilket lag som haft flest chanser eller hur en match har varit. Inget om var på planen bollinnehavet ägt rum.

Sverige vann avsluten (på mål, utanför eller blockade) med 11-9, hörnorna slutade 5-5.

Sånt säger mer om vad fotboll går ut på, skapa chanser och göra mål, men ändå inte vem som vann matchen. Och ska man titta på hur målen kom till kan man konstatera:

Turkiets stora bollinnehav och förmåga att metodiskt och tålmodigt flytta bollen inom laget gjorde att laget kom in i matchen med sitt första mål.

Men – det var inte så man vann den med de två följande.

Efter Sveriges 2-0-mål hade Turkiet avspark. 29 sekunder senare låg den turkiska reduceringen i mål. Utan att svenskarna fått tag i bollen.

Upprinnelsen till 2-2-kvitteringen var sedan en misslyckad passning av Isaac Kiese Thelin, förspelet till segermålet var en utspark av Robin Olsen som landade hos en motståndare.

Efter att Sverige gett bort bollen tog det 14, respektive 15 sekunder innan Turkiet gjort mål.

Det bekräftar fotbollens sanning om hur sårbart ett lag är just när det tappat bollen.

Matchen bekräftar också att det krävs en hel del för att vinna en match men inte så mycket för att tappa den.

När Turkiets Hakan Calhanoglu reducerade till 1-2 sträckte Jimmy Durmaz och Mikael Lustig lika slött som halvhjärtat ut varsitt ben för att stoppa bollen.

Det var alibispel i sin renaste form. En av flera uppvisningar i tamt försvarsspel – svenskarna var där utan att vara riktigt där – mot Österrike och Turkiet.

Ska Janne Andersson och Peter Wettergren få svenska landslaget på rätt väg igen måste det där fuskandet i försvarsspelet raderas bort.

Efter sommarens VM-succé hördes lite muttrande om att Sverige saknade eget spel och bara levde på försvarsarbete.

Omstarten blev en insikt i hur det ser ut om man inte först och främst har ett fungerande försvar.

Janne Andersson var tränare när IFK Norrköping senast vann allsvenskan. När serien i helgen går in på sin sista tredjedel har troligen titeltåget gått för Norrköping men laget har ändå en nyckelroll i guldstriden. På söndagen är det hemmamatch mot AIK.

AIK leder serien, fem poäng före Hammarby och är nio poäng före trean IFK Norrköping men AIK spelar inte bäst fotboll. Det gör IFK Norrköping. Enligt förre AIK-spelaren Simon Thern, alltså.

I veckan efter den mycket underhållande men mållösa matchen IFK Norrköping-Hammarby hade Aftonbladet en lika underhållande text med Thern den yngre.

Jag har ofta gillat att se Simon spela fotboll, läsa eller höra hans ord och de gånger jag pratat med honom har alltid varit givande.

– Faktum är att vi spelar bäst fotboll i allsvenskan, slog Simon fast.

Trots att Norrköping aldrig varit bäst enligt tabellen och trots att Therns lag i just matchen mot Hammarby visserligen förde spelet och ofta såg till att det befann sig på Hammarbys planhalva, men ändå hade väldigt svårt att få det övertaget att resultera i klara målchanser.

Den delen är för mig helt avgörande om man ska kunna sägas spela ”bäst fotboll”. Vad det nu är.

Simon Thern säger i intervjun att laget spelar: ”Klart bäst fotboll. Och mest vägvinnande, för vi rullar inte för rullandets skull, utan för att skapa målchanser.”

IFK Norrköping har på 20 matcher ändå bara mäktat med 31 mål som tabelltrea. Sex lag i serien har gjort fler mål.

IFK Norrköping har alltså spelare som tycker att laget spelar bäst fotboll. Samma röster hörs från Hammarbys. Där pratar tränaren mycket om utveckling och att äga bollen mer på sista tredjedelen av planen.

AIK har mest varit ute efter en sak i år: Att vinna det där guldet som Malmö FF lade ut på Blocket med sin usla vårstart.

AIK har aldrig haft så naivt försvarsspel som IFK Norrköping visade upp mot Hammarby i våras.

AIK har aldrig hamnat så taktiskt fel som Hammarby gjorde mot Djurgården senast.

AIK hade ett tag svårt att vinna men var hela tiden omöjligt vinna mot. Nu radar AIK upp segrarna utan att ha börjat förlora.