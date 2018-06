Johan Esk: Dags att bestiga ett berg på Sveriges sjuka VM-resa

Tyskland. Bergsbestigarna.

Det var så förbundskapten Jogi Löw i tal och bilder framställde sin trupp inför och under alp-EM 2008 i Schweiz och Österrike. Laget klättrade hela vägen till final.

Tio år senare står ett gäng svenska fotbollsarbetare på en plan nedanför en rysk bergskedja. Sista träningen inför matchen mot de tyska världsstjärnorna och det är passande att åskmolnen samlar ihop sig uppe i bergen.

Att möta de här världsmästarna blir som att bestiga ett berg. Det kan gå. Vid minsta felsteg kommer det att gå snabbt utför.

Att möta de här världsmästarna med en fotskada och tre fall av magsjuka i truppen just när febersjuklingarna rest sig känns som ett soundtrack till åskan som är på ingång. Vad sade jag om att låta familjerna flytta in på hotellet under VM? Det enda positiva är att ingen i startelvan är drabbad - just nu.

Sotji igen. Har det verkligen gått fyra år? Jag känner igen OS-platserna på väg in på VM-området.

Hockeyhallen där Sverige förlorade spelare efter spelare på vägen till silvret. OS-facklan står kvar fast elden slocknat. Och i morse, från hotellets tak, såg jag ända upp till bergen där medaljerna snöade över svenska skidåkare som aldrig förr.

Två saker har satt sig med Sotjis OS. Dopningsskandalen med labbhålet i väggen, provbytena om natten, mörkläggningen, det systematiska fuskandet.

Och så Kalla. Charlottes klassiska stafettjakt som gav guld. På upploppet dundrade Kalla ifrån finskan Krista Lähteenmäki och Denise Herrmann. Från Tyskland. Jakten var vunnen.

Nu är det tyska fotbollsspelare som ska jaga. Sverige är inte målet för jakten. Sverige är mer något som finns på vägen, kanske är i vägen.

Läs mer: Tre svenska spelare magsjuka i VM-truppen

Tyskarna ska efter förlusten mot Mexiko jaga sitt eget spel, sitt eget anseende, de ska jaga ikapp bilden av sig själva som världsmästare.

Albin Ekdal kommer älska att ha en huvudroll i att störa jakten. Han ska vara med om att stoppa speluppläggaren Toni Kroos från att styra spelet framåt. Ekdal och svenskarna ska försöka få Toni att bli en sidleds-Kroos.

Ekdal är taggad och tacksam över att vara här, i våras trodde han inte att han skulle klara det.

Albin Ekdal är ett levande bevis för att det inte behövs en taskig uppväxt för att få drivkraften att ta sig mot toppen.

Albin växte upp i en välbärgad del av Bromma och spelade i ett ungdomslag som bara vann och vann. Albin lärde sig att vara den jagade. Spelaren alla skulle stoppa. Han fick lära sig att ta psykningar och smällar, resa sig och köra vidare.

Albin blev äldre och skadorna kom och gick och kom igen. Han kunde ha gett upp och läst in sig på en annan karriär men drivet att stanna kvar och komma högre inom fotbollen har hållit honom på banan – trots alla skador. Utan sin starka mentala motor och stora hunger hade Albin Ekdal aldrig stått där nere på planen, ett drygt dygn från avspark i den största matchen i karriären.

För ett par år sedan kändes det otroligt att Sverige skulle kunna rubba ett lag som Tyskland. Efter Nederländerna och Frankrike och Italien känns det troligt att ett lag som Tyskland kan få svårt att slå Sverige.

Sverige har spelat tre raka matcher utan att släppa in mål. Två till och åttondelsplatsen är klar.

Jag kan absolut se Sverige klara ett kryss mot Tyskland. Kan till och med se Sverige superskrälla och slå Tyskland.

Jag kan bara inte se Sverige segra som Mexiko mot Tyskland. Det måste till något helt annat.

Tyskland kommer inte att släppa till samma luckor bakåt. Tyskland kommer att ha en helt annan attityd och noggrannhet. Sverige har inte så många spelare som kan kontra som Mexiko, ärligt talat har Sverige inte någon som kan kontra så.

Sverige får hoppas på en fast situation. Eller att Emil Forsbergs VM ska starta.

Det enda spår av stjärnglans över Emil Forsberg så här långt är att Emil Forsberg pratar om Emil Forsberg som Emil Forsberg.

Zlatan Ibrahimovic har tics att prata om sig själv i tredje person. Tomas Brolin gjorde det också. Emil Forsberg har börjat under VM och han får prata om sig själv hur som helst bara han får igång spelet.

I väntan på att Emil Forsberg kommer igång kan Sverige gå in med minnen av matcher där stjärnor slutat, startspelare varit skadade och målgörare missat en play off-retur.

Allt det där ger svenskarna en rutin i att laga laget efter läge och njuta av stunden nu när en ny sjukdom drar fram och en supermakt står och väntar.

Jag har inga förväntningar på att få se ett svenskt spel vi kan kalla vackert men på presskonferensen kom lite fotbollspoesi med stråk av skönhet från förbundskapten Janne Andersson.

– Det är de här stunderna man lever för och har jobbat för en hel karriär, sade han.

– Vi har ingenting att förlora, sade lagkapten Andreas Granqvist.

Läs mer: Matchguide – allt du behöver veta inför Sveriges match mot Tyskland