Johan Esk: Det vore förödande om Hammarby åkte ur

Det är rekordjakt i svensk fotboll. Hammarby är ute efter damallsvenskans publikrekord i derbyt mot Djurgården på söndagseftermiddagen.

En bit högre upp hade Nilla Fischer i torsdags chans att ta säsongens tredje titel med Wolsfburg.

Inför Champions League-finalen hade Expressen en stor intervju med Fischer. Spår av frustration märktes genom uttalandena.

Inför säsongen hade Aftonbladet ett ännu större reportage med den allsvenska hemvändaren Kosovare Asllani och även där fanns frustrationen.

Stjärnorna tyckte att uppmärksamheten var för liten, pengarna var för små. Jämförelser med herrfotbollen drogs.

Det pratades väldigt lite om de låga publiksiffrorna och framför allt drogs det inga kopplingar till herrfotbollen där.

2004 hade damallsvenskan 1.127 i publiksnitt. De två senaste säsongerna har snittet legat kring 800 åskådare.

Eftersom damallsvenskan vill tillhöra elitidrottens underhållningsindustri är det för dåligt.

Ingressens koppling mellan BP i herrallsvenskan och lagen i damallsvenskan?

Massor av tjejer spelar fotboll men intresset för att gå och titta på seniorlagen i damallsvenskan är för litet.

BP är en gigantisk förening. Har hur många lag och spelare som helst. Ändå är det knappt någon som går och kollar på herrlagets matcher. I senaste hemmamatchen (2-1 mot Kalmar) var bara 1.363 människor på nya, fina Grimsta.

Klubbens representationslag väcker inte större engagemang.

I damallsvenskan siktar Hammarby nu på att slå rekordet 9.413 åskådare från matchen Linköping-Umeå 2008.

Det rekordet kanske kan slås under gästspelet på Tele2 Arena men då blir det som de höga publiksiffrorna det rapporteras om från utländska cupfinaler mellan damlag. Enstaka toppar som sticker ut. Betydligt intressantare är om Hammarby skulle klara att lyfta sitt snitt och hålla det uppe. Det borde gå.

När jag kollar vad Nilla Fischers Wolfsburg haft i tyska ligan är det mer som BP i herrallsvenskan. 1.540 mot Duisburg, 1.202 mot Werder Bremen, 1.711 mot Bayern München. Hammarbys snitt i årets tre allsvenska hemmamatcher ligger på 1.700 och räcker för att leda publikligan

Fem av damallsvenskans sex mest publikrika matcher genom tiderna har haft Umeå IK som ena lag. Stjärngänget med Marta i spetsen och halva svenska landslaget i truppen drog folk land och rike runt och nådde stora framgångar i och utanför Sveriges gränser. Den nya ekonomiska tiden kom tyvärr ikapp Umeå IK.

Sen kom Tyresö. Det stjärngänget var en supernova. Laget gick till final i Champions League men då hade redan verkligheten kommit ikapp det ekonomiska luftslottet.

Hammarby får göra en helt annan satsning. Något som mer liknar det klubbens herrlag gjort.

I år är första gången på åratal det pratas mer om det Hammarbys herrar håller på med på planen än det som fansen skapar på läktaren. Först kom publiken. Folk kom för att folk kom, inte för att Billy Schuler spelade i laget. Sen kom framgången.

När Hammarby gjorde comeback i herrallsvenskan lyfte seriens publiksnitt från 7.132 till 9967. Klubbens damlag har möjlighet att bli motsvarande publiklok i damallsvenskan.

Ute i Europa krävs mer och mer pengar från ett ekonomiskt starkt herrlag för att nå framgångar på damsidan.

I Hammarby jobbar klubben för att damlaget ska kunna ta del av publiksuget kring herrlaget och bli ett lag folk går och ser för att folk går och ser det.

Hammarbys och Djurgårdens herrlag klarade båda att växa publikt av flytten till Tele2 Arena.

Damlagen som möts i söndagens derby där har olika möjligheter i sin hemmamiljö. Herrlandslagets träningar i veckan har varit en påminnelse om vilken fantastisk idrottsarena Stockholms Stadion är men att Djurgårdens damlag ska kunna skapa ett stort publiktryck där är en utopi.

Hammarby har helt andra förutsättningar. Nyinvigda Hammarby IP längst upp på Södermannagatan har både läget och storleken för att vara perfekt som ordinarie hemmaplan.

Det var 2.368 åskådare på premiären. Lapp på luckan, skrev DN-kollega Grimlund. Kan Hammarby se till att konstant ligga runt 2000-strecket och någon gång ibland åka över bron och skapa större siffror i Tele2, då kan Hammarby bli en intressantare klubb för större sponsorer och bättre spelare.

– Vi vill göra samma resa med vårt damlag som vi gjort med herrarna, säger Markus Nilsson, vice vd, i Hammarby Fotboll till klubbens hemsida.

Därför vore det förödande både för klubben och serien om Hammarby åkte ur. Efter två inledande segrar har Hammarby fyra raka förluster.

I derbyt mot Djurgården gäller det därför inte bara att avgöra vilket lag som är bäst i stan. Inte bara att försöka sätta det där nya publikrekordet för damallsvenskan.