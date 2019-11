Johan Esk: En känslomässig käftsmäll för Malmö FF och klubbens fans

Vad är din kommentar?

– Den första tanken som kommer är vilken känslomässig käftsmäll det här är för Malmö FF och alla som håller på klubben. De hann knappt avtäcka Zlatan-statyn utanför arenan innan han gick och lade sig med en annan klubb och står och håller upp Hammarbys tröja.

– Zlatan säger till Aftonbladet att Hammarby ska bli störst i Skandinavien. Det kan bara innebära att hans gamla MFF passeras på vägen.

– Om man vänder på det. Tänk om Kennedy Bakircioglu om några år engagerar sig i Malmö FF, det skulle bli ett j-a liv i Bajen-land.

Vad säger det här om Zlatan?

– Massor. Zlatan säger att ”Det här har inget med MFF att göra”. Det har massor med MFF att göra. Det här har lika mycket med Hammarby som med MFF att göra. Supporterskap handlar om känslor men Zlatan har uppenbarligen inte haft den typen av känslor för en klubb, i så fall skulle han inte gjort det här.

– Nyheten visar att Zlatan Ibrahimovic sedan länge är mer affärsman än fotbollsspelare. När han pratar om Hammarby pratar han inte om klubbmärke utan om logga.

– Affären visar också tydligt vad den del av den översta fotbollseliten, där Zlatan levt och verkat under nästan två decennier, handlar om. Spelare och ledare går in och ut ur klubbar precis som folk i näringslivet byter företag. Det känslomässiga får de fans som fortfarande regelbundet har råd att gå på matcherna när turisterna dundrar in stå för.

Vad betyder det här för Hammarby?

– På kort sikt är det en PR-succé som inte går att överdriva. Det skulle krävts många år på fotbollsplanerna i Europa för att göra klubbnamnet så känt som Zlatan gjorde med en video på Instagram under måndagen. Ett tag trendade Hammarby på Twitter – i världen.

– På lite längre sikt stärker det här känslan av att Hammarby under de senaste åren gjort mycket rätt under sin växtperiod. Att nästan alla fotbollsspelare i världen kommer att veta att Hammarby har Zlatan som delägare kan också öka klubbens attraktionskraft på transfermarknaden.

– På riktigt lång sikt är det omöjligt att säga vad det innebär för Hammarby som fotbollsföretag när några av bolagets aktier byter ägare. Det är ju knappast allt som affärsmannen Zlatan Ibrahimovic tagit i som förvandlats till guld.