Johan Esk: Grattis, Gnaget. Nu är guldet nära, så nära

Att kasta en brinnande bengalisk eld rakt in i en annan sektion där det sitter barnfamiljer är lika förbannat hjärndött som fegt.

Den unga tjej som på tv-bilderna bedrövad lämnade läktaren – vad hade hon gjort mot den dåre som kastade den bengaliska elden från Djurgårdens läktare?

Och för ordningens skull.

Även Hammarby har i år haft idioter som kastat brinnande bengaliska eldar mot andra sektioner. Idiotin har inget eget klubbmärke.

På måndagen samlas fotbollslandslaget. På söndagen visade Erik Johansson att han skulle varit där om han velat.

När Erik Johansson för tredje gången den stekheta sensommarsöndagen ordnar en målgivande passning är det bara sekunder kvar innan Djurgårdens Aliou Badji ska se till att matchen slutar 3–1.

Som vanligt när Hammarby och Djurgården spelar fotboll hörs Monty Pythons ”Always look on the bright side of life” mot slutet.

En sak är ny. Det är Djurgården som håller på att vinna. Djurgårdens fans har snott sången och gjort den till sin.

Djurgården dödade sitt derbyspöke. För Hammarby dog en stor del av gulddrömmen.

Djurgården vann den taktiska matchen klart och även om Hammarby hade det mesta av spelet och dominerade händelserna hade Djurgården tillräckligt med chanser för att segern skulle vara rättvis.

Och när djurgårdarna kan sjunga och fira för stunden ger resultatet mer avgörande och långsiktig betydelse för AIK.

Grattis, Gnaget. Nu är guldet nära, så nära.

AIK leder nu allsvenskan med fem poäng och kan surfa hem på en räkmacka mot Lennart Johanssons pokal.

AIK kan förlora derbyt mot Hammarby och ändå bli mästare. Hammarbys hopp står till att IFK Norrköping i nästa match gör något inget lag gjort på länge. Utmana AIK på allvar.

AIK har så många raka segrar och så stabilt spel att många ser ut att ha gett upp på förhand när de går ut för att möta Rikard Norlings segermaskin. Till och med Häcken.

Laget kom i lördags till Friends med fyra raka segrar men Andreas Alms spelare gjorde en likblek insats. Efteråt kom Henok Goitom med en stenhård passning som inte gick att misstolka.

När Alm tränade AIK var Goitom missnöjd med Alms taktiska sätt att leda laget. Nu sade Goitom att AIK:s seger mot Häcken var en ledarstabsseger, alla visste precis vad de skulle göra.

I Hammarbys derby mot Djurgården var det avgörande att bajarna inte visste hur de skulle möta Erik Johansson.

Djurgården hade inte vunnit mot Hammarby sedan 2007. Djurgården hade spelat 12 raka derbyn mot Hammarby utan att vinna.

Allt det där var historia. Nu var förutsättningarna helt nya.

Hammarby jagade AIK i guldkampen, Hammarby var favoriter. Djurgården har fallit i seriens mittenrike, Djurgården var ute efter något helt annat än att haka på AIK i toppen.

Djurgården spelade för att döda ett derbyspöke. Djurgården spelade för sin heder, sitt anseende, sina ansikten. Djurgården hade för första gången på många, många, derbyn allt att vinna och det syntes i den avslappnade starten.

Och Djurgården hade för första gången Erik Johansson i en ny roll.

Det pratades mycket om Djurgårdens 4-3-3 men helt avgörande för hur matchen startade och slutade var hur svårt Hammarby hade att få tag i Erik Johansson.

Han var en klassisk mittfältslibero som ibland droppade ner som en tredje mittback och ibland klev fram som en offensiv innermittfältare.

Det hade inte gått många minuter innan Erik Johansson ohotad kunde avancera, väggspela sig genom Hammarbys försvar och komma fri med Johan Wiland, som räddade skickligt.

I 20:e minuten visste fortfarande ingen i Hammarby vem eller hur Erik Johansson skulle stoppas. Hur lugnt som helst fick Johansson knalla fram, hur ohotad som helst kunde han chippa fram bollen.

Hammarbys mittback David Fällman hade klivit fram, Kerim Mrabti fick en öppen yta och ett friläge och det var 0–1.

Det var först efter målet Hammarby fick spelet dit laget ville och chanserna kom. Jesper Andersen hade ett farligt skott, Simon Sandberg var fri i svår vinkel, Nikola Djurdjic hade samma läge och Jesper Andersen hade en nick som borde blivit mål.

Men mest blev Hammarbys spel en grönvit gegga mot en blårandig vägg. När Jiloan Hamad försökte ta sig in i straffområdet fanns det sju djurgårdare där.

Efter en knapp timmes spel bröt Erik Johansson mitt på planen och såg till att Djurgården kunde starta en attack. Sedan smög Erik fram och på gränsen till straffområdet skarvade han till Haris Radetinac och det var 0–2.

Hammarbys Vladimir Rodic reducerade och visst, Junes Barney hade ett farligt skott och Neto Borges hade en nick från nära håll men Djurgårdens försvar hade koll på läget.

Mycket för att Hammarbys tränare Stefan Billborn inte ville gå ifrån det som är Hammarbys sätt att spela. I jakten på 2–2 kunde Mads Fenger bytts in och Björn Paulsen flyttats upp på topp för att få ett huvud att pricka med alla inlägg från kanten.

Det är inte så Hammarby fått en säsong som gör att laget varit AIK:s största hot. Det är inte så Billborn vill utveckla Bajen.

Till sist: Den kastade bengalen före matchen var inte den enda idiotin. En fotograf blev skadad och blödde så att han behövde sys. Han var där för att göra sitt jobb. Han fick en stol (!) kastad i huvudet.

