Johan Esk: I år är det lite snack men mycket jobb i AIK:s guldverkstad

AIK 2009:

Ett charmigt men spretigt rövarband snor guldet av bara farten.

AIK 2018:

En för AIK-traditionen sensationellt lågmäld samling får det svåra att verka lätt på vägen mot guld.

Var är den klassiska AIK-hybrisen? Var är stormarna? Var är citatmaskinerna? Och framför allt – var är guldfrossan?

2009 hade AIK Bojan Djordjic som kunde snacka sönder vem som helst, Dulee Johnson som var lika briljant på planen som strulig utanför, Flavio som fladdrade in och fixade titlar, rivjärnet Kenny Pavey och Martin Mutumba som var väldigt mycket Martin Mutumba.

I år personifieras AIK av Henok Goitoms klokhet och målkänsla, av Daniel Sundgren som vägrade acceptera att karriären var över och spelar lagom cyniskt och Per Karlsson som sällan sätter en försvarsfot fel.

Visst, Alex Milosevic gillar att tjafsa med Hammarbyspelare som också slutar på –ic men AIK:s attityd utåt är helt annorlunda 2018 mot hur det var 2009.

– Det var en extrovert trupp 2009. En trupp med spelare som gillade att prata utåt, säger sportchefen Björn Wesström när han minns tillbaka.

– Spelare som Kenny Pavey och Martin Mutumba, de fick energi av att prata om det de skulle göra. Den här upplagan får mer energi av att inte prata om det de ska göra utan bara göra det.

De stormar som varit i och kring AIK 2018 var tidiga vårstormar.

Först när Eric Ljunggren valdes till ny ordförande och sedan när det kom smäll efter smäll i AIK:s försvarslinje. Ikonen Nisse Johansson tvingades sluta, Jesper Nyholm blev långtidsskadad i svenska cupen och Robert Lundström i allsvenskans femte omgång.

AIK:s lycka i olyckan var att transferfönstret fortfarande var öppet. Det gick att slå en signal till en förvånad Robin Jansson i Oddevold.

Hur reagerade han när du ringde?

– Det var väl något liknande som när Real Madrid ringde mig och frågade om de fick köpa Eero Markkanen. Det blir någon overklighetskänsla, säger Björn Wesström.

Jag har hört att han trodde att det var någon som drev med honom när du ringde?

– Ja, det är ju så man reagerar när man får ett sånt samtal. Är det nån som skämtar med mig?

AIK hade just mött Janssons Oddevold i cupen.

Vad var det ni såg i den här division 1-spelaren som andra missat?

– Vi gjorde jobbet på Robins personlighet och vad det var som gjorde att han inte hade lyckats i Häcken tidigare. Han hade inte haft drivkraften och insikten att inse vad som krävdes för att ta nästa steg och då backade han av. Under det senaste året i Oddevold har han landat som person och förlikat sig med vad som krävs för att bli elitspelare och underordnat sig den livsstilen. Det kom sent till honom, han har länge varit en väldigt bra spelare.

När spelare försvann under våren fick tränare Rikard Norling jobba ännu hårdare med att få spelidén att sitta. När den gjorde det blev det lättare att sätta in spelare i systemet.

Och när han väl gjort det har kontinuiteten i startelvan varit ett av AIK:s varumärken.

Björn Wesström lyfter fram betydelsen av de bänkade spelarnas positiva attityd. Men allt har inte varit en kramgo stämning kring Karlberg.

Inför vårderbyt släppte Hammarby sin startelva tidigt. I efterhand har motiveringen varit att AIK:s startelva redan läckt ut från missnöjda spelare.

Björn Wesström bekräftar att det funnits missnöje bland spelare som inte fått plats i Norlings startelva. Konstigt vore det annars.

När AIK vann guld senast var Wesström relativt ny på jobbet. När ett nytt guld är på väg har han lärt sig en hel del.

– 2009 var det många avtal som gick ut och vi hade inte förberett oss för vad som skulle hända om vi vann. Handen upp, det var inte konstigt att det blev som det blev 2010 och att sommarfönstret då blev avgörande för att vi ens klarade oss kvar.

– 2009 trodde vi som unga ledare, jag och Micke (Stahre, tränaren) att vi var helt odödliga. Vi vann alla derbyn, vi vann serien, vi slog Göteborg i nån seriefinal och i cupen. Vi trodde att det var vår förtjänst, vår verksamhet som gjort det. Vi insåg inte spelarnas avgörande betydelse för framgången. Spelarnas egenskaper har helt avgörande betydelse för om man får någon effekt på verksamheten.

– Så när det började försvinna spelare från den verksamheten som vi trodde var så bra, vi trodde inte att det skulle göra sån skillnad.

Men spelaraffärer kan ha en helt avgörande skillnad och det är vårkrisen för årets regerande mästarlag Malmö FF ett bevis för.

– Malmö hade balanserat om truppen med Bachirou (istället för Christansen). Malmös problem under våren var att de frångick sin identitet som gjort dem framgångsrika, säger AIK:s sportchef.