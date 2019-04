Karims sena mål avgjorde för Halmstad

Trots stort bollinnehav, flera chanser – bland annat missade Pontus Silwer en straff och Gabriel Gudmundsson och Emil Tot Wikstrom grämde sig över sina ramträffar – var det först i 85:e minuten som Sadat Karim lyckades nicka in Jesper Westerbergs inlägg och säkra trepoängaren.

– Det var en ganska typisk premiärmatch, mycket sparka och spring men vi försökte spela lite emellanåt, säger Westerberg till C More och gav sin syn på målet.

– Jag försökte hitta luckan mellan mittbackarna och han (Karim) kom perfekt i luckan och knoppade in den. Det var gött.

Jönköpings tränare Andreas Brännström:

– Klart det var tungt att förlora på ett sent mål men vi får vara ärliga också, det var rättvist. Halmstad var bättre än vi, säger han till C More.

För Halmstad väntar härnäst Örgryte hemma på lördag medan Jönköping möter Degerfors borta.