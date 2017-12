Kinesiska pengar och portugisisk agent tar Wolves till Premier League

Wolverhampton Wanderers blev en tidig favorit när SVT började direktsända engelsk ligafotboll 1969. Det var under en tidsepok då tv-publiken fick hålla tillgodo med en match per vecka, på lördagar, från mitten av november till slutet av mars.

Tipsextra, som programmet hette, gick i graven under 90-talet, när marknadskrafterna tog ett allt hårdare ekonomiskt grepp om den engelska ligafotbollen. Då en strid ström av tv-pengar successivt utvecklade nystartade Premier League till världens mest penningstinna liga.

Wolverhampton gick aldrig i graven, men nådde källarnivå. Ekonomin var körd i botten i början av 80-talet, efter en renovering av Molineux Ground. Konkursen var nära, ett par gånger.

Wolves ramlade ur förstadivisionen, motsvarigheten till Premier League, våren 1984. För att inleda höstsäsongen 1986 i fjärdedivisionen. En rekordresa nedåt i seriepyramiden, klubben var i fritt fall.

Kommunen köpte då arenan för en spottstyver, drygt en miljon pund, och en privat byggare tog över resten av skuldberget i utbyte mot ett bygglov på intilliggande mark.

Botten nåddes efter sju höstomgångar 1986. Fyra förluster och en oavgjord innebar att Wolves befann sig i fyrans bottenträsk. Och fansen svek. Endast 3 238 åskådare såg hemmamötet med Stockport.

Wolves hade sex år tidigare hade besegrat Nottingham Forest i Ligacupfinalen på Wembley, ett Nottingham som då var regerande Europacupmästare, och senare på våren skulle försvara Europacuptiteln.

Nu var Wolves degraderat till femte, och sämsta, lag hemma i Stor-Birmingham, bakom Aston Villa, West Bromwich Albion, Birmingham City och Walsall.

Avstånden till Walsalls hemmaarena är endast 9 kilometer, till The Hawthorns (West Bromwich) 14 kilometer, till Villa Park 19 kilometer och till St Andrews (Birmingham City) 22 kilometer.

Men klubben reste sig senare under säsongen. Och spelaren som personifierade återhämtningen var Steve Bull. I november 1986 köptes han billigt från lokalrivalen West Bromwich. Och med honom kom målen, och resan uppåt i seriepyramiden, till motsvarande The Championship.

Bull stannade 13 säsonger, gjorde drygt 300 mål, och dessutom 13 landskamper för England, den första då han fortfarande spelade i tredje divisionen.

Ena långsidesläktaren på Molineux bär idag namnet ”Steve Bull Stand”.

Den 9 december i år löste 28 488 åskådare entré till Molineux. Det blev visserligen bara 0–0 i hemmamötet med Sunderland. Men flera av konkurrenterna tappade också poäng, och försprånget till tabelltvåan Cardiff (4 poäng) hölls intakt.

Fansen njuter, och de är många, i snitt drygt 27 000 i höstens hemmamatcher.

I Birminghamområdet är det bara Aston Villa som drar mer publik än Wolves den här säsongen. Grannen West Bromwich, som är stadens enda lag i Premier League, är akterseglat publikmässigt.

Wolves har spelat i Premier League under 2000-talet. Var uppe säsongen 2003–04, och slutade sist.

Kom tillbaka 2009–10 och lyckades säkra kontraktet med två omgångar kvar att spela.

Säsongen efter var det kärvare. Men sex poäng i de tre sista matcherna, samtidigt som konkurrenterna Blackpool och Birmingham förlorade i sista omgången, innebar att man klarade kontraktet med en poängs marginal.

2011–12 var bensinen slut. Laget hamnade under nedflyttningsstrecket redan i början av oktober, spelade bara hem 11 poäng från december och framåt, och var ohotad jumbo.

Säsongen efter åkte Wolves ur även The Championship, och det stora mörkret lägrade sig på nytt runt Molineux.

Men 21 juli 2016 tändes hoppet igen. Det kinesiska investmentbolaget Fosun International köpte klubben. Och nu började det hända saker. Managern Kenny Jackett sparkades och ersattes av italienaren Walter Zenga. Men Zenga fick gå redan efter tre månader, och ersattes av skotten Paul Lambert.

Svängdörren användes även för att vässa spelartruppen. Under sommarfönstret 2016 försvann nio spelare, och åtta nya tillkom. Dessutom tog man in fem spelare på lån. Och så har det fortsatt. Totalt 24 spelare har värvats sedan kineserna tog över, och nästan lika många har försvunnit från lönelistan.

För Fosun International är investeringen i Wolves strategisk. Kina vill flytta fram positionerna inom världsfotbollen, skapa ett konkurrenskraftigt landslag, och kinesiska företag uppmuntras därför av den kinesiska regeringen att satsa.

Kinesiska ägare har även en minoritetspost i Manchester City, och finns också med i ägarbilden i Wolves lokalkonkurrenter Aston Villa, West Bromwich och Birmingham City.

Leo Bonatini, skyttekung i Wolves med tolv mål. Foto: Robbie Stephenson/REX

Men om kinesiska investeringspengar byggt nya Wolves, så är det en portugis som stått för själva finliret, 51-årige superagenten Jorge Mendes.

Det är Mendes som har mandat att värva spelare till klubben, och det var en arbetsfördelning som varken Walter Zenga eller Paul Lambert klarade att ta till sig.

Mendes är en av världens mest inflytelserika fotbollsagenter. I stallet finns namn som Cristiano Ronaldo, Diego Costa, James Rodriguez, José Mourinho, Ángel Di Maria och Bernardo Silva.

Det är heller ingen slump att det är en av hans klienter, Nuno Espírito Santo, som är manager för Wolves sedan maj i år.

Tillsammans har de båda portugiserna den här säsongen byggt en spelartrupp som sannolikt skulle klara sig rätt hyggligt även i Premier League.

Det började redan sommaren 2016 när Hélder Costa, talang från Benfica, lånades in. Costa köptes loss i januari i år för 13 miljoner pund.

Och fler portugiser följde. Diego Jota lånades in i somras från Atletico Madrid. Och 20 årige supertalangen Rúben Neves köptes från Porto för 15,8 miljoner pund.

Totalt har Wolves köpt spelare för drygt 50 miljoner pund sedan de kinesiska ägarna tog kontroll över klubben.

Rúben Neves är fansens specielle favorit, en spelare som redan som 18-åring startade i Champions League för Porto.

Neves är navet på mittfältet, tillsammans med franskfödde, marockanske landslagsmannen Romain Saïss.

Och i framför dem härjar trion Diego Jota, portugisen Ivan Cavaleiro och brasilianaren Léo Bonatini. Tillsammans har trion stänkt in 27 ligamål den här hösten.