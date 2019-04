Kjartansson blev matchhjälte i derbyt

Hammarby låg inför matchen på en trettondeplats i tabellen, Bajen visade tidigt att det inte är en position laget är nöjd med. Hetast inledningsvis var Nikola Djurdjic som sprang på det mesta och spräckte också nollan.

Han kom fri med PK Bråtveit i Djurgårdsmålet i den 19:e minuten och gjorde inget misstag och sköt via stolpen in 1–0.

Målet firade han framför en irriterande Djurgårdsklack. Hammarby var spelförande och det bättre laget i första halvlek.

– Vi hade snackat innan matchen om att vi fått vila 24 timmar mer än Djurgården och genom ett högt tempo kan vi utnyttja det. Det löser vi bra med vår intensiva press och ett bra försvarsspel. I andra halvlek hade vi kunnat avgöra matchen tidigare men vi är självklart väldigt nöjda med segern i dag mot ett bra lag som var obesegrade, säger Hammarbys andretränare Joachim Björklund.

Kvitteringen kom i 29:e minuten, efter ett fint anfall avslutade Mohamed Buya Turay med en språngnick och 1–1 efter ett tveksamt försvarsspel från Hammarby.

Hammarby tog ledningen på nytt i den 38:e minuten. Denna gång genom Vidar Örn Kjartansson, på lån från Rostov fram till sommaren. På Darijan Bojanic frispark högg islänningen först och sköt in 2–1 vid bortre stolpen.

Segern betyder att Hammarby lämnar bottenskiktet, en vinst som betyder att jakten på en topplacering fortfarande lever. Publikens glädje visste inga gränser och de firade med att sjunga ”Always look on the bright side of life” framför spelarna efter slutsignal.

– Jag är väldigt glad att vi lyckades vinna, vi var lite trötta i slutet men jag tycker att vi är bättre än dem och det här kan förhoppningsvis ge oss energi. Vi hade två dåliga matcher mot Helsingborg och Malmö, det här var viktigt och vi gjorde jobbet i dag, säger Kjartansson.

Joachim Björklund hoppas segern ska innebära en vändning för Hammarby.

– Förhoppningsvis blir det ett avstamp, vi har gjort bra insatser där vi inte fått betalt. I dag håller vi ihop det i 90 minuter och jobbar på det sättet vi sagt. Det är skönt att få ett kvitto på att vi kan slå lag som ligger i toppen. Att det dessutom är en derbyvinst brukar vara bra för självkänslan, säger han.