Fakta. Peter Gerhardsson

Född: 22 augusti 1959, i Uppsala.

Position: forward.

Landskamper: 3 U21, 17 U19, 2 U17.

Klubbar som spelare: Upsala IF (1967-1977), Hammarby IF (1978-1987), Vasalunds IF (1988-1990), Enköpings SK (1991-1992).

Jobb som tränare: Upsala IF (1993-1995), BKV Norrtälje (1996), Bälinge IF Dam (1997-1998), Enköpings SK (2000-2002, assisterande), förbundskapten P16/P17 (2002-2004), förbundskapten yngre U21 (2004), Helsingborgs IF (2005-2008, assisterande), Häckens BK (2009-2016), Sverige damer (2017- ).

Meriter som spelare: Allsvenskt silver 1982, semifinal i SM-slutspelet 1984, 2:a division 1 norra 1989, 1990, cupfinal 1983.

Meriter som tränare: Svenska cupen 2006, 2016, allsvenskt silver 2012, 4:a allsvenskan 2006, 2008, 2:a superettan 2002, 3:a damallsvenskan 1997, 1998.