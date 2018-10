Lars Grimlund: Gentlemännens moral kommer att saknas

Söndagen den 27 maj dömde Jonas Eriksson, 44 år, sin sista allsvenska match när Djurgården besegrade Sirius på Studenternas med 5–1.

I Djurgårdens mål stod Andreas Isaksson som tillsammans med spelare som Kennedy Bakircioglu, Tobias Hysén och för all del Nisse Johansson, som tvingades avsluta karriär på grund av ett hjärtfel, tillhörde Erikssons favoriter ute på planen.

Djurgårdens målvakt Andreas Isaksson. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

– Alla har åsikter och kan tycka till, men de är med sitt agerande i grunden otroligt bra ambassadörer för sina klubbar.

Eriksson ser skillnaden mellan olika generationer.

– Jag dömde i allsvenskan från 2000 till maj 2018. Självklart är det skillnad på hur spelarna jag träffade i början av 2000-talet agerade. Det handlar om kommunikation, moral och inställning.

Jonas Eriksson säger inte att det var bättre förr, men han vet att många av domarna kommer sakna ”gentlemannanligan”.

– Det handlar om spelare som det varit otroligt inspirerande att ha med på plan, både för lagkamrater och domare.

I VM fick domarna användning av VAR, och videoövervakningssystemet kommer nästa säsong att finnas i Champions League och under EM 2020.

– Jag är övertygad om att domarna vill ha det. Jag tycker att svensk fotboll ska tillsätta en utredning och se om det är värt att satsa på VAR. Huvudfrågan är om klubbarna vill ha det. Vill man hänga med i den utvecklingen så kanske det är bra att kliva in i den modellen.

IFK Göteborgs Tobias Hysén. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

I VM-finalen hamnade VAR i fokus. Blaise Matuidi dök mot bollen och bakom fransmannen kom kroaten Ivan Perisic farande och fick bollen på handen. Nestor Pitana friade, men efter att VAR-rummet tagit kontakt med domaren fick Frankrike straffen som gav 2–1.

– Jag tycker att det blev fel. Videodomaren ska gå in då det är ett tydligt misstag som alla, inklusive hemmasupportrarna, kan erkänna att det var straff.

Med VAR-systemet hade IFK Göteborg inte fått straff mot Elfsborg, fällningen var klart utanför straffområdet. Domaren Mohammed Al-Hakim fick skarp kritik och erkände att han haft en dålig dag på jobbet.

Eriksson vill inte kommentera de svenska domarnas insatser under säsongen.

– Jag lovade mig själv att inte prata offentligt om mina domarkollegor den här säsongen. Nästa säsong när jag inte har varit med, inte har licensen då, känner jag mer fri att säga vad jag tycker och tänker.