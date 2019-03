Lars Lagerbäck: Mina närstående säger att jag har dåligt omdöme

Ett framgångsrikt landslag har ofta en snittålder på 28, 29 år, säger Lars Lagerbäck.

Truppen som han själv har tagit ut till Norges EM-kvalmatcher mot Spanien och Sverige ligger på 26.

– I början kan man säga att det märktes lite. Om man skämtar kan man säga att det beror på att det är för dålig konkurrens i Norge, att det inte finns tillräckligt många bra fotbollsspelare. För det här är ganska unikt, säger han.

Han beställer en cappuccino på Café Kärven i Solna där vi ses. Mörka träpaneler på väggarna och stamgäster vid de flesta bord även en vardagsförmiddag talar om att stället har funnits här länge. På väggen hänger en inramad blågul landslagströja med autografer.

– Ja, jag tror att den kommer från mig, erkänner Lars Lagerbäck halvt.

Lars Lagerbäck på Café Kärven i Solna där han är en av stamgästerna. Där hänger ett par signerade landslagströjor som förbundskaptenen bidragit med. Foto: Roger Turesson

Han utvecklar analysen om varför hans norska landslag är så ungt. Där finns åtta spelare som är 24 eller under, 20-åringarna Martin Ødegaard och Kristoffer Ajer, och 21-årige Sander Berge hade varit med om han inte var skadad.

– Du kan aldrig ta bort att erfarenhet har en viss betydelse. Men det blev så. Jag tror att det är mest slumpmässigt, sedan jobbar de bra i de norska klubbarna med talangutveckling. Men det är lite tillfälligheter att det plötsligt kom fram en fyra, fem stycken 20-åringar, och att du har ett gäng till som är under 25. Det är rutin de behöver, men i och med att vi har börjat vinna nu under 2018 så tycker jag att vi har fått upp en väldigt bra attityd och mental styrka i laget. Ålder är inget avgörande, men det här är ovanligt.

Norge förlorade bara en av de tio matcher de spelade förra året.

– Det är ett unikt resultat för ett landslag som inte kommer från ett av de största länderna, säger Lagerbäck.

Efter succén med Island tycks hans recept fungera även i grannlandet, men vändningen har inte gått över en natt. Lars Lagerbäck påpekar att de fortfarande inte har haft utsålt någon gång hemma på Ullevaal.

När han kom 2017 var det 17 år sedan herrlandslaget var med i ett mästerskap, och de låg på plats 84 på Fifas världsrankning. Lagkaptenen Per Ciljan Skjelbred valde att lämna landslaget när Lagerbäck kom.

– Han hade liksom fått fronta. Han tyckte liksom inte att det var värt det längre om det skulle ha fortsatt på det sättet.

Även Lagerbäck startade med att förlora. När chansen att kvalificera sig till VM i Ryssland i praktiken redan var borta blev de första matcherna ett sätt att testa spelare.

Det var lite tufft i Norge, för de hade varit så oerhört kritiserade. Det var ett stukat landslag kan man säga.

– Man vill helst hitta spelare som framför allt har bra fysik, men det som de får jobba mest med själva är den mentala biten. Det var lite tufft i Norge, för de hade varit så oerhört kritiserade. Det var ett stukat landslag kan man säga. Det var inte några positiva vibbar mellan dina kollegor och gruppen, för de hade fått så oerhört mycket kritik, säger Lars Lagerbäck.

I september 2017 föll de med 0–6 mot Tyskland i VM-kvalet, den största förlusten för Norge på 45 år. Men det förstörde inte Lagerbäcks jobb med laget.

– Hösten 2017 började bitarna ramla på plats, när vi hade haft några samlingar. De började förstå, och vi började få till hur de samhandlar på plan, som de säger på norsk.

Hur gör man för att få spelarna att tro på ens idéer?

– Det bästa sättet är att vinna matcherna, för då tror de på nästan vad som helst. Men riktigt så enkelt är det väl inte. Jag brukar kalla det för positiv hjärntvätt, vi försöker att repetera väldigt mycket, inte bara hur vi ska leva och jobba tillsammans, utan har du en väldigt tydlig spelidé så tror jag att det är den bästa grunden för att ge spelarna självförtroende i gruppen.

Lagerbäck arbetar mycket med att spelarna ska förstå varför du vinner fotbollsmatcher. Foto: Roger Turesson

Han säger att han jobbar mycket mer med det mentala nuförtiden än han gjorde när han började som tränare, men grunden är den samma även där.

– Kan inte tränare eller spelare tala om konkret varför man vinner fotbollsmatcher, då är man inte bra utbildad. Det finns en massa faktorer som avgör fotbollsmatcher, du kan ta allt från hur mycket du löper eller hur många en mot en-situationer du vinner. Vi jobbar väldigt mycket med sådana här avgörande faktorer för att medvetandegöra spelarna. Och så ger vi dem feedback på det de presterar, så att de förstår varför vi behöver göra olika saker bättre.

Lars Lagerbäck tror att det är ovanligt att jobba på det sättet i toppfotbollen.

– Jag tror på det här att de ska förstå varför i allt vi gör, och jag tror att man jobbar för lite på det sättet med spelarna i dagens elitfotboll, att få dem att förstå varför du vinner fotbollsmatcher. Det leder till att de blir motiverade. Vi pratar mycket om att förståelse ger motivation och motivation skapar egenansvar. I allt vi gör ska vi alltid vara professionella.

– Gör man det så tror jag att det är ganska lätt att få med sig spelarna om de inte är helt koko. Men jag har aldrig träffat en spelare som är helt koko, säger han och ler.

Norge inleder EM-kvalet mot en nation som fotbollskulturellt skulle kunna vara dess motsats: Spanien. Några dagar senare när Lagerbäcks Norge ställs mot Janne Anderssons Sverige är det däremot två mycket lika tränarfilosofier som kommer att mötas.

Ett av budskapen till spelarna är att Norge är en underdog i fotbollsvärlden.

– Jag brukar kalla mig själv realistisk optimist, jag tycker det är ett bra uttryck, säger Lagerbäck.

Jag brukar kalla mig själv realistisk optimist, jag tycker det är ett bra uttryck.

Flera unga tränare i allsvenskan talar mycket om bollinnehav till exempel. Det skiljer sig kanske lite från din filosofi. Hur ser du på den nya generationen tränare i Sverige?

– Det har varit en debatt sedan jag kom in i fotbollen på 70-talet egentligen, det är många tränare som kommer in med det här att de ska göra någonting nytt. Per Joar Hansen (assisterande tränare i Norge) som jag jobbar med, han är otroligt påläst om allt som har med fotbollens historia att göra, och det är ju ingenting som är nytt. Det här med att man ändrar sifferkombinationer och ska spela trebackslinjer, det gjorde man på 50-talet, säger Lars Lagerbäck.

Han fortsätter tala om att han menar att det skapats en myt om att hans fotboll är så väldigt försvarsinriktad.

– Vad det handlar om i dag är att spelarna är så mycket mer vältränade, de är så mycket bättre tekniskt och allting går så mycket fortare. Sedan är det upp till dig att välja en filosofi. Jag jobbar och ska tävla med de största. I allsvenskan kan du vinna med en spelidé. Jag tror att det är viktigt för klubbar och tränare i allsvenskan att ställa sig frågan: är ni nöjda med att vara ett topplag i allsvenskan, eller vill ni också komma ett steg vidare och spela internationellt? Och då är du tillbaka till att vara realistisk optimist.

Man behöver spela annorlunda för att hävda sig i Europa än vad som krävs i allsvenskan?

– Du får inte vara naiv, svarar Lagerbäck, och fortsätter:

– Sedan handlar det om vilka spelarkvaliteter du har. Vi ska åka ner till Spanien nu, skulle vi spela på deras villkor skulle vi antagligen aldrig ta en poäng. Men om vi hittar en egen väg att gå, både hur vi jobbar och hur vi spelar – det innebär inte att vi medvetet spelar defensivt. Upplever vi att motståndaren dominerar matchen så är det på grund av att de är bättre än oss, inte på grund av vår spelidé.

Martin Ødegaard och Lars Lagerbäck under en norsk träning i höstas. Foto: Jon Olav Nesvold/Bildbyrån

Den allra mest uppmärksammade unga spelaren i Lars Lagerbäcks Norge är Martin Ødegaard, som debuterade innan han ens fyllt 16 i A-landslaget, och skrev på för Real Madrid kort därefter. Han har mest spelat i U21, men kom under förra året allt mer med i svenskens lagbygge.

– Vi har försökt förklara för honom vad som är bäst för honom. Det handlar också om att man ska platsa. När det kommer till så här unga spelare, även om han flera gånger när han inte har varit med hade platsat i en 23-mannatrupp, så bedömde vi tillsammans med U21-kaptenen att det är bättre för honom att spela U21 och vara tongivande, än att sitta på bänken i A-laget. Det tror jag stenhårt på har varit bättre för hans utveckling.

Hur beskriver du honom som spelare?

– Han har en teknik som är i yppersta världsklass. Där finns det inte spelare som du kan säga är klart bättre än honom. Där har han en gudagåva som fotbollsspelare. Sedan är det en fantastiskt bra kille. Han älskar sin fotboll, han vill utvecklas. Trots att han har varit utlånad till olika klubbar vilket kan vara tufft, så har han ett väldigt, väldigt bra psyke. Han har utvecklats i de övriga delarna i fotbollsspelet. Han har växt till sig fysiskt, hans spelförståelse har förbättrats. Han är på väg att bli en riktigt, riktigt bra fotbollsspelare.

Lars Lagerbäck pratar om att han är skeptisk till att landslag nuförtiden har så stora ledarstaber. Han får otaliga erbjudanden från fystränare och mentala tränare som vill erbjuda sina tjänster. En del länder kommer med 30 ledare på 23 spelare, säger han, i Norge är de 13.

– Jag tror att den svåraste uppgiften med att vara landslagstränare är att göra hårda prioriteringar, säger han.

Han har mycket tid till att förbereda, men lite tid med spelarna. Genomgångarna de har är på 40 minuter, och ett sådant möte tar minst två dagar att förbereda.

– På tio team meetings lägger du ner, om du räknar in insamling av material, 40, 50 arbetsdagar.

– Men det där… Jag jobbar väldigt mycket med bilder på team meetings. Man ska hitta fem bra bilder till ett team meeting, och letar på internet för att hitta något, som kopplas till text och så. Då kan jag fråga mig själv, är det värt det, ger det den effekten? Men jag tror det, eftersom vi har så lite tid, så ju skarpare jag kan göra det – tjänar vi några promille så är det värt de dagarna.

Lars Lagerbäck skulle gått i pension flera gånger när erbjudandet från Norge kom och det ”kittlades väl någon fotbollsnerv”. Foto: Roger Turesson

Han har fyllt 70, och skulle egentligen inte jobba med allt det där. När frågan om Norge kom sade han först nej. Men sedan ”kittlades väl någon fotbollsnerv”, som han säger.

– Mina närstående säger att jag har dåligt omdöme, så då får man väl säga att det var främsta orsaken, skämtar han.

– Jag skulle egentligen gå i pension efter Sverige. Sedan kom Nigeria, och sedan Island. Efter varje så var min inriktning att jag skulle sluta, utan att jag hade stängt någon dörr. Jag har fått frågan nu, om vi går till slutspel, ska du verkligen sluta? Jag stänger ingen dörr, men det är ju inriktningen. Men jag skulle bli jävligt förvånad om jag tar ett nytt jobb efter det här, åtminstone där jag har ansvar.

Har det blivit för mycket någon period i karriären?

– Det är en definitionsfråga. Tittar man tillbaka på sitt liv, så är det man har förstört med det här jobbet delvis det sociala livet. Är man inte och ser matcher live så på en helg sitter jag och ser ett antal matcher, och sedan sitter man i veckorna och ser inspelade matcher. Så det har påverkat, och sedan att man har blivit en offentlig person har också påverkat livet. Det lönar ju sig inte att ha dåligt samvete, men man har inte varit den mest sociala personen. Det är som med alla som har helgjobb, det är då man träffas och gör någonting. Det är inte många helger som man stänger av på ett år.

Det lönar ju sig inte att ha dåligt samvete, men man har inte varit den mest sociala personen.

Är det värt det?

– Jag känner mig ju otroligt privilegierad, för vad jag har fått vara med om och upplevt. Sedan är alla i min närhet kanske inte lika nöjda alla gånger. Men det finns ju sådana jobb, där du jobbar skift eller jobbar helg. Sedan finns det kanske vissa faser i livet där man hade önskat att man hade prioriterat lite annorlunda. Men så tror jag att livet är.

Vad är det i fotbollen som ger mening?

– Väljer man att jobba med elitfotboll så är alltid vinsten nummer ett. Men jag har alltid varit fascinerad av att jobba med människor och se vad man kan åstadkomma. Vi jobbar väldigt mycket med de här korta samlingarna, att spelarna ska uppträda på ett visst sätt, och sedan får du se det på plan. Det är nästan den största tillfredsställelsen tycker jag, näst efter att vinna.



