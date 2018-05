Låtarna som har skrivit Liverpools historia i Europa

1984: ”I don't know what it is but I love it”, Chris Rea.

Roma–Liverpool, 1–1 (straffar: 2–4), Olympiastadion i Rom.

Could it be just that I'm crazy

Could it be the way I feel this time of year.

When a certain situation seems to bring the best out of me

I don't care.

Efter tre Europacupfinaler och tre titlar på sju år bakom sig var Liverpool en dominant i den europeiska fotbollen när de skulle stega ut till sin fjärde final. Ändå var det nervigt att stå i spelargången inför avspark på Olympiastadion, mot Roma som hade hemmaplan.

– Det var som att gå in på Colosseum, att spela en Europacupfinal i Rom. I tunneln före matchen ställde vi upp bredvid Romaspelarna och medan vi väntade på att gå ut började vi alla sjunga ”I don’t know what it is but I love It” av Chris Rea. Det ställde Roma. De visste inte vad som hände, men det var vårt sätt att visa dem att vi inte skulle skakas av någonting, sade Ian Rush nyligen till The Guardian.

Rush satte Liverpools fjärde straff, i nervdramat som finalen mot Nils Liedholms Roma kom att bli. Matchen slutade 1–1 efter full tid, och gick till straffavgörande. Liverpool vann, efter en miss och fyra klarade straffar. Ett av de avgörande ögonblicken var när ”Ciccio” Graziani missade sin straff efter att Liverpoolmålvakten Bruce Grobelaar börjat svaja med benen som i en galen dans på mållinjen.

– Mig störde det inte. Var och en får göra som de vill, så länge man inte driver med någon, sade Graziani nyligen till DN.

Men Liverpool hade ett psykologiskt övertag, och Ian Rush hänvisar mycket av det till sången i spelargången. ”I don’t know what it is but I love it” var en mjuk popsång om kärlek, och den enda singeln som släpptes från Chris Reas album ”Wired to the moon” det året. Den var en flopp på listorna. Men i Rom fungerade den, och ryktet om Liverpools tilltag tycks ha spridit sig bland spelarna i Serie A.

Ian Rush:

– Vi respekterade Roma, men det var ett fint sätt att låta våra motståndare veta att de hade Liverpool och dess supportrar emot sig. Vi brydde oss inte om att matchen var i Rom. Varje omgång var likadan för oss. Jag tror att det spelade stor roll den kvällen. De försökte med all möjlig sorts skrämseltaktik där borta, men vi slog dem som ett lag, inte som individer. De försökte med de vanliga sakerna, att försöka hålla oss vakna genom att tuta utanför vårt hotell, men vi fick dem att sjunka ihop genom att sjunga i tunneln. Det måste ha gjort stort intryck, för när jag gick till Juventus var det första som Antonio Cabrini sade till mig: ”Vad handlade det där sjungandet om med Liverpool?” Jag sade till honom att vi alltid gjorde så!

Liverpool mötte Roma igen i årets semifinal, och Ian Rush känner igen sitt lag i det nuvarande.

– Andan i det 1984-laget var enormt stark, och det är någonting jag ser i Liverpool nu, säger han.

2005: ”Ring of fire”, Johnny Cash.

Milan–Liverpool, 3–3 (straffar: 2–3) Atatürkstadion i Istanbul.

The taste of love is sweet

When hearts like ours meet.

I fell for you like a child

Oh, but the fire went wild.

Han sjunger inte texten, utan härmar bara mariachitrumpetens stötar: ”de-de-de-de-de de-der-der”, i speedat tempo. Matchens man Steven Gerrard går fram mot fansen efter att den sista straffen är slagen, och deltar i sången som så många har hållit igång hela kvällen, låten som June Carter sägs ha skrivit när hon höll på att förälska sig i sin framtida man Johnny Cash.

Lagkaptenen Gerrard var den som tände gnistan efter halvtid, när Liverpool låg under med 0–3 och allt hopp redan var ute om en vändning. Han satte 1–3 i minut 54, och sex minuter senare hade Liverpool kvitterat till 3–3. Matchen gick till förlängning och sedan en straffläggning som vanns av Liverpool, och ”Miraklet i Istanbul” var fullbordat.

Gerrard hade varit i Liverpool sedan han var nio, och nu blev han en av symbolerna för klubbens största triumf sedan 1984, och en av de mest spektakulära Europacupfinalerna i mannaminne. Men en annan lagkamrat, även han Liverpoolson, har en direkt koppling till varför Gerrard, laget och alla fans sjöng Johnny Cashs hitsingel från 1963 den våren.

Backen Jamie Carragher, som bland annat blockerade ett skott från Kakà i slutskedet av matchen, har gett den här förklaringen till hur låten blev en del av Liverpools historia:

– ”Ring of Fire” startade på supporterbussen som min pappa och hans kompisar fixar till bortamatcherna. Någon satte på ett Johnny Cash-band, och min pappa och alla började sjunga den på bussen. Den spred sig på Anfield, sedan blev den en favorit på de europeiska bortamatcherna.

”Ring of Fire” blev efter det klubbens officiella FA-cuplåt.

2018: ”Allez Allez Allez” (”L’estate sta finendo”), Righeira.

Real Madrid–Liverpool, Kievs Olympiastadion.

Matchstart 26 maj 20.45.

We’ve conquered all of Europe

We’re never gonna stop.

From Paris down to Turkey

We’ve won the f***ing lot.

Liverpools tränare Jürgen Klopp har jämfört fotbollsspelande med musik.

– Jag tror att han gillar att ha bollen, det är som en orkester, sade han en gång om Arsenaltränaren Arsène Wenger, och härmade en violinist.

– Men det är en tystlåten sång. Jag gillar heavy metal mer, jag vill alltid ha hög volym, fortsatte tysken.

Hans intensiva ”heavy metal-fotboll” har framför allt varit framgångsrik ute i Europa den här säsongen.

Klopp har sagt att han ofta tittar på fansens videor med läktarsånger på Youtube, och att han skulle ha stått på läktaren själv om han inte blivit involverad i fotbollen på annat sätt.

På Liverpools hemsida talade han nyligen om den kollektiva kraften hos spelarna och publiken tillsammans under Champions League-resan under våren, där Liverpool slog ut Manchester City och Roma i kvart och semi.

– Jag tycker verkligen att den första halvan av Citymatchen och de första 50, 60 minuterna av Romamatchen var den kraftfullaste fotboll jag någonsin varit del av. Det var otroligt.

Den sång som just nu sjungs av Liverpoolfansen i Europa, ”Allez Allez Allez”, har tagit sig dit genom Youtube.

Från början var den en discohit i Italien 1985, med titeln ”L'estate sta finendo”, ”Sommaren är snart slut”.

– Den handlar om slutet av sommaren, slutet på semestern, skolstarten, starten på året. Det är en tid när kärlekar tar slut, när man vet att man aldrig kommer att träffa folk igen. Det är då tiden passerar förbi, säger Stefano Righi, som skrev sången när han var 20, till New York Times.

Han spelade låten i jordbävningsdrabbade L’Aquila för några år sedan, och ultrasfansen till det lilla fotbollslaget L’Aquila plockade upp den. Därfrån spred sig melodin till fler supporterskaror i Serie A, och ut i Europa. Till Atlético Madrid som sjöng den i Europa League-finalen förra veckan, till Rangers och Porto. På ett Youtubeklipp där Portofansen sjöng den, hittade Liverpoolsupportern Phil Howard sången.

– Jag ville göra en version av den direkt. Korkat som det låter, så ville jag inte att Manchester United eller Chelsea skulle få tag i den, säger han till New York Times.

Han tipsade kompisen Liam Malone om låten.

– Jag sade till honom att det här kunde bli nästa ”Ring of Fire”.

Med texten som Howard och Malone hade färdig i december förra året, är den på väg att bli det. Gitarristen Jamie Webster spelade den ute, filmer av konserten spred sig på Youtube, och när Manchester City kom till Liverpool för Champions League-kvartsfinalen i april sjöng hela Anfield låten.

Nu ska den ljuda över Kiev.

