I slutet av förra veckan fick 56-årige Robert Falck frågan av valberedningen om han stod till förfogande som ordförande vid årsmötet i början av mars.

Han tackade ja.

Eric Ljunggren, som suttit som ordförande under ett år, blir nu petad åt sidan och föreslås som ledamot tillsammans med Per Bystedt som suttit som ordförande under två tidigare perioder.

– Det känns som en mycket rutinerad och bra styrelse. Jag måste tacka Eric Ljunggren och Per Bystedt för att de vill stanna i styrelsen, det är en stor fördel att ha dem med, säger Falck som till vardags är vd för Målerifakta AB.

Det har funnits falanger som under en längre tid splittrat AIK. Den tiden hoppas Falck är förbi.

– Om vi nu med Jens Andersson i spetsen har lyckats ena föreningen på tjänstemannanivå så måste vi få till det på förtroendemannanivå.

Vid fjolårets årsmöte fick valberedningen inte igenom hela förslaget till styrelse.

– Det känns ju bra om det här går igenom. Vi får se hur det går, det har ju funnits motförslag förr, konstaterar Falck. Man får vara glad för att det var en enad valberedning som föreslog mig, det är väl ett steg i rätt riktning i AIK. Jag är givetvis stolt och glad att bli föreslagen som sektionsordförande i Sveriges största idrottsförening. Vi är svenska mästare i fotboll på herrsidan, kan det finnas något tyngre och finare föreningsuppdrag i Sverige? Nej, inte enligt min uppfattning.

Det senaste året har det varit inre stridigheter i styrelsen för AIK Fotbollsförening när det gäller en spegling av styrelsen som skulle innebära att det ska sitta samma ledamöter i AIK Fotboll AB som i Fotbollsföreningen.

Det kommer upp en motion på årsmötet som föreslår att så blir fallet, en motion som kommer att bifallas av den sittande styrelsen för AIK Fotbollsförening.

Det innebär att Falck har all möjligheter att ta över ordförandeklubban även i AIK Fotboll AB.

Falck får frågan vad han vill göra med AIK. Han pekar på fyra viktiga punkter.

– Det är fyra saker som ska vi kommunicera och verkställa. Herrarnas representationslag ska vi ha bland de hundra bästa i Europa och vi ska få upp damerna till allsvenskan. Vi ska satsa på e-sport och vara med i e-allsvenskan och sedan måste vi jobba med kommunerna så att vi får loss fotbollsplaner till ungdomarna, vi har flera hundra flickor och pojkar i kö.

Falck berättar om sitt finaste AIK-minne och lägger inte sin röst på SM-guldet 2018.

– Det var i somras, mitt under industrisemestern när vi på icke vår hemmaarena och möter Nordsjälland och får stryk av ett juniorlag och klacken står kvar och sjunger ”vi står bakom er ändå”. Då fattade hur stort AIK är.

Läs mer: Cupseger för AIK – men tränaren missnöjd

Läs mer: AIK har gjort klart med försvararen Magnar Ödegaard