Lucas Moura sänkte Ajax – men får han starta finalen?

De som följde bildsekvenserna efter slutsignalen på Amsterdam Arena kunde konstatera att Harry Kane tämligen obehindrat löpte in på planen för att gratta lagkamraterna efter slutsignalen.

Han sade att han hoppas vara spelklar till finalen. Och tillade med ett leende att han lär få kämpa för att återta sin plats i startelvan, med syftning på Lucas Mouras hattrick.

Kane har inte spelat sedan den 9 april, då han fick kliva av det första kvartsfinalmötet med Manchester City med en ankelskada, och ersattes av just Lucas Moura.

Den här veckan har Kane varit tillbaka i lättare träning, Och han har drygt tre veckor på sig att bli spelklar. Champions Leaguefinalen mot Liverpool spelas i Madrid den 1 juni.

26-årige brasilianaren Lucas Moura fick sitt genombrott i São Paulo redan 2010. Han blev sydamerikansk U20-mästare 2011 och debuterade i det brasilianska A-landslaget senare samma år.

Moura spelade OS-final i London 2012 (förlust mot Mexiko), och köptes en månad senare av PSG för motsvarande 400 miljoner kronor. Han spelade kvar i São Paulo under hösten 2012, och avslutade med att vinna Copa Sudamericana, motsvarande Europa League, innan han flyttade till Paris i januari 2013.

Moura startade lite drygt hälften av matcherna under de fem säsongerna i PSG, som högerbreddare. Men befann sig konstant i skuggan av lagets båda stjärnor, Zlatan Ibrahimovic och Edinson Cavani.

När sedan PSG plockade fram den stora penningpåsen sommaren 2017, och köpte in både Neymar och Kylian Mbappé blev Lucas Moura överflödig. Speltiden minimerades till fem inhopp under hösten, sedan ”dumpades” han till Tottenham för 280 miljoner kronor under januarifönstret 2018.

Det blev i princip ett byte från en bänk i Paris till en bänk i London. Moura startade bara två matcher under våren.

Situationen har inte förändrats nämnvärt den här säsongen. Moura är visserligen noterad för 24 starter i Premier League. Men när han startat har det varit för en skadad Harry Kane, en skadad, avstängd eller bortrest Son Heung-min, eller som femte mittfältare när Kane spelat ensam på topp.

Moura är en lojal truppspelare som fått managern Mauricio Pochettinos förtroende när det funnits luckor att fylla, eller när taktiken krävt det.

Som i Champions League, där han ersatte den skadade Kane sista halvtimmen i första mötet med Manchester City, och sedan fick rollen som permanent ersättare i såväl returen som båda semifinalmötena med Ajax.

Mouras envetenhet i straffområdet, med det avgörande 3–2-målet långt in på tilläggstid, innebar att Spurs svarade för en mirakulös upphämtning i Amsterdam, och tog sig till final på fler bortamål.

Men frågan är om det räcker för att ta en plats i startelvan i finalen, om Harry Kane är spelklar?