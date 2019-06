Lydia Williams är aboriginernas förebild i VM

Fakta. Lydia Williams

Född: 13 maj 1988.

Längd: 175 cm.

Position: Målvakt.

Landskamper: 81 A, 14 U20.

Klubbar: 2004-08 Australian Institute of Sport, 2008-09 Canberra United, 2009 Chicago Red Stars, 2009-12 Canberra United, 2012-13 Piteå IF, 2013-14 Canberra United, 2014 New York Western Flash, 2015 Washington Spirit, 2015-16 Canberra United, 2016-17 Houston Dash och Melbourne City (lån), 2017- Reign FC, Tacoma och Melbourne City (lån).

Meriter: Asiatisk mästare med Australien 2010, finalist 2014 och 2018. Australisk mästare med Canberra United 2011-12, 2013-14. Gör sitt fjärde VM-slutspel, nådde kvartsfinal i OS 2016.