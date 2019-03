Marca, en av de två dagliga sporttidningarna med fokus på Real Madrid, ger sin matchtext rubriken ”Ajax rycker kronan från Madrid”. Det vitklädda laget från den spanska huvudstaden har ju vunnit Champions League och dess föregångare Europacupen fler gånger än någon annan klubb. Marca konstaterar därför att Real Madrid, under ”den sämsta kvällen någon kan minnas” lämnar ”sin turnering”.

1–4 mot Ajax är dessutom, påminner Marca sina läsare, de värsta förlustsiffror som Real Madrid upplevt under hela sin historia i turneringen. Efter att dessutom ha halkat hjälplöst efter Barcelona hemma i spanska ligan återstår nu ”tre långa månader med ligamatcher utan annan målsättning än att säkra en Champions League-plats” till kommande säsong.

Den andra stora Real Madrid-tidningen, As, ger sin matchtext rubriken ”Fyra månaders sorg” – så lång tid som Santiago Solari varit lagets huvudtränare. Under argentinarens ledning har laget fortsatt att frustrera sina fans, precis som man gjorde med föregångaren Julen Lopetegui som tränare. Insatsen mot Ajax, beskriver As redan i ingressen som ”total katastrof i båda straffområdena”.

As hyllar Ajax men påpekar att laget inte är på samma nivå som klubbens legendariska 1970-talsupplaga ledd av Johan Cruyff. ”De är inte ens ledare i en liga av blygsam nivå”.

Även i Barcelona finns två stora dagliga sporttidningar. En av dem – Sport – formulerar sig med tydlig skadeglädje: ”Ajax tvättar Champions League rent från ett förskräckligt Madrid”.

Sports lokalkonkurrent, Mundo Deportivo, brukar inte svinga lika krafrigt och nöjer sig även denna gång med en rubrik som konstaterar: ”Absolut fiasko av Real Madrid, som har sagt adjö till allt”.