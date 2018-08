Manchester och Toulouse först ut – få koll på Europafotbollen

Premier League

Är det Liverpools tur att vinna den här säsongen? Foto: Paul Faith/AFP

Titelhållare: Manchester City

Premiär: Manchester United-Leicester spelar fredag 10/8, övriga matcher i premiäromgången lördag och söndag

Svenskar: Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United), Pontus Dahlberg (Watford), Ken Sema (Watford), Viktor Gyökeres (Brighton)

Det är nu det ska hända för Liverpool

Liverpool har sakta men säkert tagit stora kliv under Jürgen Klopp. Mohamed Salah kom in i Premier League som en virvelvind förra året och tog laget till en ny nivå. Under sommaren har man värvat Alisson Becker från Roma för att stärka upp den kritiserade målvaktspositionen. Fabinho och Naby Keita har kommit in på det centrala mittfältet, och Xherdan Shaqiri ökar den offensiva bredden. Känslan är att titelchanserna är bättre än någonsin för Liverpool.

City – favoriter i år igen

Förra året vann Manchester City ligan i överlägsen stil. Sannolikt prioriteras Champions League högre än ligan i år, men laget har spelarmaterialet för att konkurrera på alla fronter. Inga viktiga kuggar har lämnat laget samtidigt som truppen har kryddats till med Riyad Mahrez.

Wolverhampton – starkaste nykomlingen på många år

Starkt influerade av den portugisiske spelaragenten Jorge Mendes har nykomlingen Wolverhampton byggt upp en av de starkaste trupperna någonsin i Premier League för en nykomling. De unga portugiserna Ruben Neves och Diogo Jota ledde laget till en överlägsen seger i Championship förra säsongen. I sommar har man spetsat truppen med bland annat de portugisiska VM-spelarna Rui Patricio och Joao Moutinho. Lagbygget ser onekligen spännande ut och det blir intressant att se hur långt det kan räcka.

Mourinhos missnöje

José Mourinho klagar och klagar och klagar. Manchester Uniteds tränare har öppet vädrat sitt missnöje under försäsongen. Portugisen anser att klubben inte är tillräckligt stark för att utmana de andra topplagen – trots spelare som Paul Pogba, Alexis Sanchez och Romelu Lukaku. Det återstår att se, men en disharmoni som startar i tränarrummet är aldrig en bra företeelse.

Spanskt i stället för franskt i Arsenal

En era är över. För första gången sedan 1996 kommer inte Arsène Wenger att styra Arsenal. Efter några tunga säsonger kommer nu spanjoren Unai Emery, med förflutet i bland annat PSG och Sevilla, att ta över.

Serie A

Cristiano Ronaldo – Serie A:s nya affischnamn. Foto: Luca Bruno/AP

Titelhållare: Juventus

Premiär: Chievo-Juventus och Lazio-Napoli lördag 18/8, övriga matcher omgång 1 på söndagen och måndagen

Svenskar: Filip Helander (Bologna), Mattias Svanberg (Bologna), Oscar Hiljemark (Genoa), Svante Ingelsson (Udinese)

Dominanten har blivit ännu bättre

Sju Serie A-titlar i rad, och allt tyder på en åttonde. Ett Juventus som har varit i en klass för sig de senaste åren har spetsat truppen med ingen mindre än Cristiano Ronaldo. Den portugisiske storstjärnan kommer från tre raka Champions League-titlar med Real Madrid, och förhoppningen är att han ska vara den sista pusselbiten för Juventus. Champions League kommer definitivt vara Turinklubbens stora fokus, men det ska mycket till om man inte vinner Serie A av bara farten.

En stor profil fattigare

Sedan 1996 har han vaktat målet i Serie A. De första fem säsongerna i Parma och sedan 2001 i Juventus. Men nu är Gianluigi Buffons era i Italien över. Serie A:s största profil de senaste åren kommer att stå i Paris Saint-Germains tröja den kommande säsongen. Polacken Wojciech Szczesny ser ut att bli den som ska ta över efter målvaktslegendaren.

En svensk i huvudstaden

Sveriges landslagsmålvakt imponerade i VM. Belöningen? Ett kontrakt med Roma. Olsen kommer främst att slåss med Antonio Mirante om att få ta över efter Alisson Becker, som gick till Liverpool för en rekordsumma.

Bytesaffären

Juventus stjärnförsvarare Leonardo Bonucci gjorde förra sommaren en uppmärksammad övergång till Milan. Nu är han tillbaka i Juventus efter en rak bytesaffär där Mattia Caldara går motsatt väg. I samma veva lånade även Milan in Gonzalo Higauin från Turinklubben.

Kan någon utmana Juventus?

Det har inte gått de senaste sju säsongerna. Kan det bli en ny mästare i vår? Troligtvis inte, Juventus är storfavoriter. Förra året utmanade Napoli och känslan på förhand är att de, tillsammans med Roma och Inter, kanske kan nosa lite grann på Juventus. Milan kan utmana om en andraplats. Då gäller det dock att nyförvärven levererar, annars får nog Milanolaget sikta in sig på att försöka nå en fjärdeplats.

La Liga

John Guidetti i Alaves tröja. Foto: Deportivo Alaves/Bildbyrån

Titelhållare: Barcelona

Premiär: Real Betis-Levante möts fredag 17/8, övriga matcher lördag-måndag

Svenskar: John Guidetti (Deportivo Alaves)

Real Madrid utan Ronaldo

Största stjärnan Cristiano Ronaldo är borta och det är även Zinedine Zidane. Stoppar det Real Madrid från att utmana om titeln? Absolut inte. Precis som vanligt kommer de befinna sig uppe i toppen. Det gäller bara att nye tränaren Julen Lopetegui får ordning på laget och offensiven utan Ronaldo. Det bör dock inte vara några problem. Med Ronaldo borta kan unga spelare som Marco Asensio och den brasilianske supertalangen Vinicius Junior få mer utrymme att skina. Gareth Bale har en hög högstanivå och med mer förtroende och en skadefri säsong kan han bli en vital(are) del i Reals lagbygge.

Vem tar upp kampen med Messi?

Med Cristiano Ronaldo borta är det första gången på nio säsonger som vi inte kommer få se Ronaldo och Lionel Messi duellera mot varandra. Det finns ingen potentiell antagonist till Messi som är på portugisens nivå. Däremot finns det flera andra bra spelare som kan ge Messi en kamp om skytteligatiteln. Framför allt lagkamraten Luis Suarez, men även Atletico Madrids fransman Antoine Griezmann.

Kan Guidetti få igång målskyttet?

Sedan övergången till Celta Vigo 2015 har det blivit 83 ligamatcher och bara 14 mål. Inga jättesmickrande siffror för en anfallare. Efter att ha varit utlånad till Deportivo Alavés under sista halvan av förra säsongen har svensken nu köpts loss av klubben. Guidetti sliter mycket och gör sällan en dålig laginsats. Anfallare bedöms däremot efter mål och det är viktigt både för honom själv och klubben att det lossnar.

Bundesliga

Alexander Isak i en match mot Wolfsburg förra säsongen. Foto: Guido Kirchner/AP

Titelhållare: Bayern München

Premiär: Bayern München-Hoffenheim inleder 24/8, övriga matcher omgång 1 spelas 25:e och 26:e

Svenskar: Alexander Isak (Dortmund), Emil Forsberg (RB Leipzig), Robin Quaison (Mainz), Branimir Hrgota (Eintracht Frankfurt), Felix Beijmo (Werder Bremen), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Mikael Ishak (Nürnberg)

Ny röst på Bayern Münchens tränarbänk

Den tyska giganten kommer att ledas av kroaten Niko Kovac, som har ett förflutet som spelare i klubben. Kovac kommer närmast från Eintracht Frankfurt, som han tog till en åttonde plats i fjol. Allt annat än en ligaseger får räknas som ett misslyckande för Kovac. Klubben har tagit sex raka titlar, och i fjol vann man med 21 poängs marginal.

Får Isak chansen i år?

Var inte tanken att Alexander Isak – den dyraste allsvenska spelaren – skulle ha gjort en del A-lagsmatcher vid det här laget? Visserligen är han bara 18 år (fyller 19 i september), men Dortmund är ett lag som är känt för att släppa fram talanger. Isak däremot, han har fått stå åt sidan. Dortmunds anfall är förhållandevis svagt och det svämmar inte över av anfallskonkurrenter. Borde kunna få chansen att visa vad han går för, men då gäller det att han tar den.

Bremens svenska kantspringare

Ludwig Augustinsson skrev nyligen på ett nytt kontrakt som sträcker sig till 2022. Den svenske landslagsmannen är bofast på Werder Bremens vänsterback. På andra sidan har klubben värvat ännu en svensk, Felix Beijmo. Högerbacken kom från Djurgården för 30 miljoner, men det återstår att se hur mycket 20-åringen kommer att få spela. Att han är en stor talang går däremot att slå fast och Augustinsson har tidigare hyllat sin landsman och lagkamrat.

Ligue 1

PSG:s Kylian Mbappe är ligans affischnamn. Foto: Francois Mori/AP/TT

Titelhållare: Paris Saint-Germain

Premiär: L'OM-Toulouse spelar fredag 10/8, övriga matcher i omgång 1 spelas lördag och söndag

Svenskar: Karl-Johan Johnsson (Guingamp), Jakob Johansson (Rennes), Ola Toivonen (Toulouse), Jimmy Durmaz (Toulouse), Alexander Kačaniklić (Nantes), Emil Krafth (Amiens)

PSG:s dominans fortsätter även i år

PSG:s miljarder har gjort den franska huvudstadsklubben till en överlägsen sådan i den franska ligan. Monaco vann visserligen ligan säsongen 2016/17. Nyckelspelarna från den monegaskiska klubben har däremot lämnat och den bäste av dem alla – Kylian Mbappé – han spelar för PSG. Sedan PSG blev en europeisk toppklubb har de inte lyckats i Champions League. Fokus kommer garanterat vara där men det ska inte vara några problem att städa av ligan med det lag som tränare Thomas Tuchel har till sitt förfogande.

Tonåringen – ligans affischnamn

Med två starka säsonger i ryggen och ett VM där han blev den stora genombrottsmannen går PSG:s Kylian Mbappé in i säsongen som ligans stora affischnamn, tillsammans med lagkamraten Neymar. Är bara 19 år gammal men redan en världsspelare, och till skillnad från Neymar verkar han vara oerhört populär i fotbollsvärlden. Det är ingen högoddsare att Mbappé kan bli den som bryter Ronaldo och Messis Ballon d'or-dominans framöver.

Blir Toivonen och Durmaz kvar i södra Frankrike?

Toulousesvenskarna Ola Toivonen och Jimmy Durmaz hade det inte lätt förra året. Durmaz åkte in och ut ur startelvan, och Toivonen startade inte någon gång under 2018. De båda svenskarna har omgärdats av flyttrykten, men än så länge är de kvar.