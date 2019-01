Maradona opererad för blödning i magen

Det är oklart hur illa det är med den argentinske fotbollslegendaren, men han ska ha drabbats av en inre blödning i magen och opereras akut.

Tillståndet upptäcktes i samband med en rutinkontroll.

Argentinska medier rapporterar att Maradona befinner sig på ett sjukhus i Olivos utanför Buenos Aires, men några uppgifter om hur han mår har inte offentliggjorts.

Maradona har åtskilliga gånger tvingats till vård. Så sent som under VM i somras kollapsade han medan han såg Argentina vinna mot Nigeria. 2004 drabbades han av svåra hjärtproblem, året därpå låg han inlagd för för drogavvänjning på Kuba och hemma i Argentina. Han har tidigare opererat magen för att gå ned i vikt och skrivit in sig på kliniker för sitt alkoholmissbruk.

Den senaste tiden har han haft problem med sina knän.

Maradona tog över Dorados de Sinaloa i september förra året och lyfte laget från botten av tabellen till en slutspelsplats. Har har skrivit på ett nytt ettårskontrakt, uppger hans agent Matias Morla på Twitter.