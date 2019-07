Martin Gelin: ”Rapinoe kallas för vår generations Muhammad Ali”

Just nu: spara 50% Läs Sveriges största morgontidning.

När USA:s lagkapten Megan Rapinoe gjorde sitt första mål mot Frankrike i kvartsfinalen förra veckan reagerade hon inte med något konventionellt glädjeutbrott. I stället sprang hon fram till publikhavet, där hon ställde sig bredbent och slog ut med armarna i en självsäker min som inte kunde tolkas som något annat än ”Vad var det jag sade?” Hennes självsäkra pondus på planen ackompanjeras lyckligtvis av en unik, verklig talang. Men att Megan Rapinoe blivit en landsomfattande stjärna i USA under detta VM beror inte bara på att hon gjort eleganta mål, utan även på hennes frispråkighet och politiska aktivism.

När hon efter matchen mot Frankrike blev tillfrågad om det var en särskild erfarenhet att vinna en VM-kvartsfinal under Pride-månaden svarade hon: ”Go gays! Det går inte att vinna en seger utan homosexuella i laget. Det har aldrig gjorts förut. Någonsin. Där har du riktig vetenskap”. Huruvida vetenskapen skulle styrka det påståendet är kanske svårt att reda ut, men poängen är att Rapinoe är en sällsynt amerikansk idrottsstjärna som inte betraktar sin sexualitet som en asterisk, utan som stolt lyfter fram den så ofta hon kan. ”Hon har givit HBTQ-supportrar en ny hjälte vars queeridentitet är en självklar del av hennes identitet, aktivism och berömmelse” skriver Christina Cauterucci i Slate.

Rapinoe kom ut som lesbisk 2012 och har sedan dess varit aktiv i flera inflytelserika HBTQ-organisationer inom amerikansk idrott. På sociala medier delar hon glatt med sig av intima och underhållande vardagsscener med sin partner, något som fortfarande är sällsynt bland amerikanska HBTQ-personer i sportvärlden. Rapinoe har även blivit känd för att hon i sympati med svarta spelare i NFL, den nationella ligan för amerikansk fotboll, vägrat sjunga nationalsången inför matcherna.

– Jag har inte själv upplevt rasistisk diskriminering, polisvåld eller tvingats se mina familjemedlemmar ligga döda på gatan, men jag kan inte stå tyst vid sidan av när det är folk i det här landet som tvingas leva med sådana tragedier. Jag kan förstå att någon tycker att jag visar bristande respekt för flaggan, men det är just på grund av min djupa respekt för flaggan och det löfte den representerar som har jag valt att demonstrera på det här sättet, sade hon i en kommentar om protesterna.

Under VM har hon inte minns väckt uppmärksamhet för att hon sade att hon skulle tacka nej till Donald Trump om han försökte bjuda in landslaget till Vita huset efter VM. I stället skrev hon på Twitter att hon gärna träffar den unga progressiva stjärnan Alexandria Ocasio-Cortez. Det var ännu en glimt av den kombination av självförtroende och politiskt patos som fått amerikanska sportjournalister att kalla henne ”vår generations Muhammad Ali”.

Rapinoes politiska engagemang kan även bidra till att USA:s damlandslag till slut får lika höga löner som herrlandslaget i fotboll. Tidigare i år var hon drivande bakom initiativet att stämma USA:s nationella fotbollsförbund, USSF, för att ha brutit mot USA:s lagar för lika löner för män och kvinnor. Enligt stämningsansökan tjänar männen i landslaget mer än dubbelt så mycket som kvinnorna, trots att USA:s damlandslag är ett av de mest framgångsrika nationella fotbollslagen i modern historia – de har vunnit tre VM-guld och fyra OS-guld.

Fotbollsförbundet verkar hittills försvara sig med att männen drar in mer intäkter, men det verkar mycket osannolikt. Fotboll är en betydligt större sport för kvinnor än män i USA, inte bara på deltagarnivå utan även för åskådare. Damfotbollen i USA drar in 51 miljoner dollar om året i biljettintäkter, mot 50 miljoner dollar för män. Fotbollsförbundet förväntas argumentera för att männen drar in mer på sponsorer och andra intäkter, men även om det skulle stämma verkar det orimligt att det skulle kunna motivera den stora löneskillnaden. Strax efter VM ska damlandslaget och USSF göra upp i godo om stämningsansökan. Rapinoe kan därmed komma ur VM med mer än en rad spektakulära mål och matchsegrar i bagaget.

Nästa krav kanske borde bli att hennes landslag faktiskt borde ha högre löner än USA:s mediokra herrlandslag.