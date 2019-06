Matchguide Sverige–Kanada – allt inför måndagens åttondelsfinal i VM

Just nu: spara 50%

Vad: Åttondelsfinal i fotbolls-VM, Sverige–Kanada

När: Måndag 24 juli, 21.00

Var: Parc des Princes, Paris

Sverigekollen

Kosovare Asllani tränade på egen hand under lördagen efter att ha fått en smäll mot hälsenan under torsdagens match mot USA. Men under söndagen var hon tillbaka i kollektiv träning. Även Madelen Janogy, som haft skadekänningar, är redo för spel mot Kanada.

– Alla var med, inga konstigheter. Asllani kör på, det är lugnt, säger landslagets presschef Fredrik Madestam till TT efter söndagens träningspass.

Världsrankningen

Sverige: 9.

Kanada: 5

Vad står på spel?

En kvartsfinalplats i VM mot Tyskland i Rennes lördag 29 juni 18.30. Utöver det även möjligheten att nå OS i Tokyo nästa sommar. Endast de tre bästa europeiska lagen i VM kvalar in. Norge och Tyskland har redan nått kvartsfinal, och ytterligare fyra lag från Europa spelar åttondelsfinal.

Trolig startelva, Sverige:

4–3–3: 1 Hedvig Lindahl – 4 Hanna Glas, 5 Nilla Fischer, 3 Linda Sembrant, 6 Magdalena Eriksson – 17 Caroline Seger, 9 Kosovare Asllani, 23 Elin Rubensson – 10 Sofia Jakobsson, 11 Stina Blackstenius, 18 Fridolina Rolfö.

Trolig startelva, Kanada

4–3–3: 1 Stephanie Labbé – 10 Ashley Lawrence, 3 Kadeisha Buchanan, 4 Shelina Zadorsky, 2 Allysha Chapman – 17 Jessie Fleming, 11 Desiree Scott, 13 Sophie Schmidt – 9 Jordyn Huitema, 12 Christine Sinclair, 16 Janine Beckie.

Frågetecknet: Vem vinner?

Kanada förlorar nästan aldrig, släpper in få mål och har världens näst bästa landslagsmålskytt genom tiderna i Christine Sinclair. Sverige har å andra sidan aldrig förlorat en tävlingsmatch mot Kanada.

Utropstecknet: Varning för varningar!

Magdalena Eriksson och Sofia Jakobsson stängs av i en eventuell kvartsfinal vid ytterligare en varning.

Citatet

”Jag brukar bestämma mig innan för var jag ska slå mina straffar”, Hanna Glas till TT angående ett eventuellt straffavgörande mot Kanada.



Övriga matcher, måndag

• Åttondelsfinal: Spanien–USA, 18.00 i Reims