Megan Rapinoe hjälte när USA slog ut Frankrike

Just nu: spara 50% Läs Sveriges största morgontidning.

Två defensiva misstag innebar att Megan Rapinoe fick utdelning, igen, hon gjorde båda målen även i åttondelen mot Spanien.

Och den franska slutforceringen gav bara ett reduceringsmål, på nick genom Wendie Renard.

Regerande världsmästarna USA möter nu England i semifinal i Lyon på tisdag.

USA har gått för det från start i varje match i turneringen, vilket har resulterat i tidiga ledningsmål. I tolfte minuten mot Thailand, i elfte mot Chile, i tredje mot Sverige och i sjunde minuten mot Spanien.

Den här gången dröjde det fem minuter.

Mittbacken Griedge Mbock drog på sig ett gult kort i en duell med Alex Morgan. Det innebar frispark i bra läge på vänsterkanten för Megan Rapinoe.

Fasta situationer är ett vasst vapen för USA, och nu utnyttjade Rapinoe att Frankrike lämnade en jätteyta öppen framför Sarah Bouhaddi, en yta som spelarna sedan tokrusade in i. Rapinoes låga, skruvade frispark gick genom hela skogen av ben, direkt in i mål.

Drömstart för USA, sämsta tänkbara öppning för Frankrike.

Frankrike försökte hitta spelöppningar på Kadidiatou Diani på högerkanten. Men det löste USA bra genom att Samantha Mewis och Crystal Dunn dubblade på den formstarka fransyskan.

Trots att tydligt övertag i bollinnehav, 59–41, lyckades Frankrike aldrig hitta öppningar i sista tredje i den första halvleken. Mycket beroende på att mittfältaren Julie Ertz föll ner mellan mittbackarna, och då var det stängt. Men också beroende på att USA drev upp tempot, vilket stressade fram tekniska misstag från de franska spelarna.

USA var betydligt vassare, när man kom i snabba omställningar. 7–0 i avslut på mål i i första halvlek underströk det.

I andra halvlek var det ett betydligt mer taggat Frankrike. Man pressade högre upp i planen, vann andrabollar, och hittade äntligen in med spelare i boxen.

Nu levde matchen.

Men mitt i den franska pressen kom kallduschen.

USA gjorde en snabb rak omställning i den 65:e minuten. Alex Morgan tog emot och lade bollen perfekt till Tobin Heath, som kom med fart på högerkanten. Heath spelade in lågt i straffområdet, och från vänster löpte en totalt omarkerad Rapinoe in och placerade in 2–0 i öppet mål.

Här var det franska försvaret i ruiner. Wendie Renard gjorde inte hemjobbet, och det innebar att högerbacken Marion Torrent tvingades släppa bevakningen på Rapinoe, för att täcka upp för den långsamt joggande Renard.

Nu handlade det bara om full satsning framåt för Frankrikes del. Och man förväntade sig ett snabbt, offensivt byte. Men det kom inte förrän i minut 76, då Delphine Cascarino kom in.

Nu gick Frankrike all in. Mittbacken Renard tog en offensiv position. Och med nio minuter kvar av ordinarie speltid kom reduceringen till 2–1. Renard nickade in en frispark.

Nu var det en kamp mot klockan för USA:s defensiv. Frankrike tryckte på. Publiken levde med. Men amerikanskorna stängde igen.

Läs mer: Även Alex Morgan protesterar – under fejden med Trump