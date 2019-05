Messi sänkte Liverpool – Barcelona har ena benet i CL-final

Liverpool pressade Barcelona högt, stod extremt högt med backlinjen och hade dessutom ett 62-procentigt bollinnehav efter tio minuter spel. Något som är mycket ovanligt när Barcelona spelar hemma på Camp Nou. Men det jämnade så småningom ut sig, och i halvtid var det 51–49 i Barcelonas favör.

Fabinho, Naby Keita och senare James Milner låg tätt på Lionel Messi för att störa och för att minimera hans aktionsradie.

I den fjortonde minuten ville Barcelona ha straff, sedan innerbacken Joel Matip styrt undan bollen med handen, vilket reprisbilder visade, när Messi var på väg runt honom inne i straffområdet.

I den 22:a minuten haltade Keita av, tog sig åt ljumsken efter en duell med Ivan Rakitic. Jordan Henderson ersatte, och James Milner flyttade över till vänsterkanten.

Henderson hade bara varit inne fyra minuter, sedan hittade Barcelona luckan på hans kant ute till vänster, den lucka man flera gånger sökt.

Jordi Alba spelade in perfekt i boxen, till Luis Suarez, som löpte in på djupet mellan Matip och Virgil van Dijk, och styrde in 1–0 förbi Alisson. Här stod båda Liverpools mittbackar på hälarna när Suarez kom susande.

För övrigt Suarez första mål i Champions League den här säsongen, och hans andra i turneringen i de 20 senaste matcherna.

Liverpool låg kvar med den höga pressen i andra halvlek, och hade långa perioder mer av spelet. Det är inte ofta man ser ett gästande lag parkera på offensiv planhalva på Camp Nou och slå tio passningar på raken för att hitta luckan.

Närmast kom Mohamed Salah, som vände runt och tog ett lågt, bra avslut efter 54 minuter, som Barcamålvakten Marc-Andre ter Stegen fick sträcka ut ordentligt på, för att styra till hörna. Även Milner hade två bra avslut.

Men mitt i Liverpools dominans kom Barcelona i en kontring. Suarez löpte sig fri till vänster i straffområdet och lyfte bollen i ribban. Messi var kvickast i tanken, och därmed först på returen, och kunde promenera in 2–0. Då återstod en kvart.

Fabinho gick ofta hårt åt Messi i närkamperna. Och i 83:e minuten hade han tjänat in till ett gult kort.

Messi tog själv frisparken, från 25 meter, och svarade för ett av säsongens allra snyggaste mål. En projektil som skruvade sig över muren och upp i vänstra krysset.

Liverpool hade minuten efter en gyllene möjlighet till reducering. En dubbelchans, som först rensades undan på mållinjen, sedan prickade Salah stolpen.

Ett reduceringsmål kunde gett Liverpool visst hopp inför returen. Men med 0–3 i bagaget är uppförsbacken brant.