Misstänkt matchfixning i allsvenskan

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Enligt uppgifter granskas lagda spel från personer med nära koppling till det aktuella laget, och märkligt beteende från spelare på planen.

– Vi har fått in information kring den matchen som vi just nu analyserar. Vi har begärt in ytterligare information från våra samarbetspartners i den här typen av utredningar, säger Tobias Tibell, förbundsjurist på Svenska fotbollförbundet till Aftonbladet.

Klubben som utreds är informerad.