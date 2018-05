Modig målvakt ny i svenska VM-kvaltruppen

Något försenad efter strul med flyget till Göteborg presenterade Peter Gerhardsson vilka spelare som får förtroendet i VM-kvalmatcherna mot Kroatien på Gamla Ullevi den 7 juni och Ukraina i Lviv den 12 juni.

En av nyheterna är Göteborgs målvakt Jennifer Falk.

– En väldigt spännande målvakt. Modern, spelar gärna långt ut. Det är ett perfekt läge för henne att komma in, säger Gerhardsson i SVT Sports sändning.

Jämfört med matchen mot Ungern senast är också Loreta Kullashi, Eskilstuna, och debutanten Anna Anvegård, Växjö, nya i truppen. De ersätter Linköpingsduon Marija Banusic och Lina Hurtig.

– Anna gjorde väldigt mycket mål i elitettan och har gjort tre mål i allsvenskan. Hon är alltid inblandad i farligheter, säger Gerhardsson.

Sverige leder kvalgruppen på maximala tolv poäng efter fyra matcher och har ett utmärkt utgångsläge för att ta sig till slutspelet i Frankrike nästa sommar, inte minst tack vare ”walkover”-segern med 3–0 mot huvudkonkurrenten Danmark. Förra höstens planerade kvalmatch i Göteborg ställdes in till följd av att de danska spelarna inte kom överens med förbundet om landslagsersättningen.

Tabelltrean Ukraina föll mot Danmark med 0–1 på bortaplan. Returen i Lviv spelas den 8 juni, fyra dagar innan Sverige gästar arenan. Fakta.VM-kvaltruppen Målvakter: Hedvig Lindahl, Chelsea, Zecira Musovic, Rosengård, Jennifer Falk, Göteborg. Backar: Amanda Ilestedt, Potsdam, Linda Sembrant, Montpellier, Nilla Fischer, Wolfsburg, Hanna Glas, Eskilstuna, Anna Oskarsson, Linköping, Jonna Andersson, Chelsea, Magdalena Eriksson, do, Mia Carlsson, Kristianstad. Mittfältare/anfallare: Hanna Folkesson, Rosengård, Caroline Seger, do, Kosovare Asllani, Linköping, Stina Blackstenius, Montpellier, Sofia Jakobsson, do, Mimmi Larsson, Eskilstuna, Loreta Kullashi, do, Fridolina Rolfö, Bayern München, Elin Rubensson, Göteborg, Olivia Schough, do, Julia Roddar, do, Anna Anvegård, Växjö.

Fakta.Sveriges matcher i VM-kvalet 19 september 2017: Kroatien (borta), 2–0. 20 oktober 2017: Danmark (hemma), 3–0 (walkover). 24 oktober 2017: Ungern (h), 5–0. 5 april: Ungern (b), 4–1. 7 juni: Kroatien (h, Göteborg). 12 juni: Ukraina (b). 30 augusti: Ukraina (h, Göteborg). 4 september: Danmark (b).