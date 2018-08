Modric och Henry kan bli årets spelare i Europa

Konkurrenter vid torsdagskvällens gala i Monte Carlo är förre lagkamraten i Real Madrid, Cristiano Ronaldo, och Liverpools skyttekung Mohamed Salah.

Sett till meriter under den gångna säsongen kan varken Ronaldo eller Salah riktigt mäta sig med Modric.

Förutom att utses till VM-turneringens bästa spelare förde Modric, i egenskap av spelmotor och lagkapten, alltså Kroatien till nationens första VM-final. En final som Frankrike vann med 4–2, och som betraktas som klassisk.

Och han vann även Champions League med Real Madrid.

32-årige Luka Modric har en lång och framgångsrik karriär. Utlånad från Dinamo Zagreb till Zrinjski Mostar blev han utsedd till årets ligaspelare i Bosnien Hercegovina redan som 18-åring. Dinamo Zagreb sålde sedan honom till Tottenham några månader innan EM-slutspelet 2008. Efter fyra säsonger i Premier League köptes han av Real Madrid, där han vunnit Champions League vid fyra tillfällen.

Ronaldo gjorde visserligen 15 mål när Real Madrid gick hela vägen i Champions League förra säsongen.

Men i VM åkte han med Portugal ur i åttondelsfinal mot Uruguay.

Salah vann skytteligan i Premier League med 32 mål. Han nådde final i Champions League, där Liverpool föll mot Real Madrid.

Men VM blev en besvikelse. Salah gjorde visserligen Egyptens båda mål, men laget kom sist i gruppen efter tre förluster.

I damernas omröstning hamnade Lyonspelarna Amandine Henry och Ada Hegerberg, samt Wolfsburgs Pernille Harder på de tre första platserna.

Då förra säsongen var mästerskapsfri ligger stor vikt vid insatser i klubblagen. Och det troliga är att Amandine Henry får utmärkelsen.

Den 28-åriga fransyskan är från sin defensiva position spelmotor i Lyon, dit hon återvände förra hösten efter spel i USA med Portland Thorns och med PSG.

Med Lyon vann hon på nytt franska ligan, och hon gjorde det viktiga kvitteringsmålet när Lyon vände finalen i Champions League mot Wolfsburg och till slut vann med 4–1.

Henry var tvåa i omröstningen både 2014-15 och 2015-16.

Anfallaren Harder, 25, vann både liga och cup i Tyskland med Wolfsburg. Var även drivande i lagets avancemang till finalen i Champions League. Där gjorde Harder ledningsmålet i förlängningen (0–0 vid full tid), men Lyon vände som sagt och vann.

Harder var tvåa i omröstningen förra året, bakom nederländskan Lieke Martens.

23-åriga norskan Ada Hegerberg, som vann priset även för två år sedan, var med på samma resa som Amandine Henry. Vann skytteligan i Frankrike, och noterade dessutom nytt målrekord (15 mål) i Champions League.

Hon har dock inga insatser i landslaget att luta sig mot, eftersom hon slutade i norska landslaget efter EM-slutspelet förra året.

Enligt norska TV2 har Hegerberg redan blivit informerad av klubbledningen i Lyon, som i sin tur fått informationen från Uefa, om att hon inte behöver delta i galan, eftersom det är någon av de andra två som kommer att få priset. Och att resan till Monte Carlo därför är onödig för hennes del.

En gala som därför kommer att få starkt herrfokus, eftersom varken Harder eller Henry kan medverka, på grund av landslagssamlingar.

Pernille Harder har en viktig VM-kvalmatch med Danmark, hemma mot Kroatien, som spelas samtidigt som priset delas ut.

Och Amandine Henry, lagkapten för Frankrike, spelar träningslandskamp mot Mexiko på fredag. Uefa Player of the Year 2017-18 Luka Modric, Real Madrid Mohamed Salah, Liverpool Cristiano Ronaldo, Real Madrid 4. Antoine Griezmann, Atlético Madrid (72 poäng) 5. Lionel Messi, Barcelona (55) 6. Kylian Mbappé, PSG (43) 7. Kevin De Bruyne, Manchester City (28) 8. Raphaël Varane, Real Madrid (23) 9. Eden Hazard, Chelsea (15) 10. Sergio Ramos, Real Madrid (12) Tidigare vinnare 2010-11 Lionel Messi, Barcelona 2011-12 Andrés Iniesta, Barcelona 2012-13 Franck Ribéry, Bayern München 2013-14 Cristiano Ronaldo, Real Madrid 2014-15 Lionel Messi, Barcelona 2015-16 Cristiano Ronaldo, Real Madrid 2016-17 Cristiano Ronaldo, Real Madrid Ende svensk som varit bland de tio främsta är Zlatan Ibrahimovic, 2010-11 (8:a), 2012-13 (9:a) och 2016-17 (10:a).

Uefa Women’s Player of the Year 2017-18 Ada Hegerberg, Lyon Amandine Henry, Lyon Pernille Harder, Wolfsburg 4. Dzsenifer Marozsán, Lyon (32 poäng) 5. Lucy Bronze, Lyon (20) 6. Lieke Martens, Barcelona (17) 7. Wendie Renard, Lyon (16) 8. Fran Kirby, Chelsea (15) 9. Eugénie Le Sommer, Lyon (13) 10. Shanice van de Sanden, Lyon (7) Tidigare vinnare 2012-13 Nadine Angerer, Frankfurt 2013-14 Nadine Kessler, Wolfsburg 2014-15 Célia Sasic, Frankfurt 2015-16 Ada Hegerberg, Lyon 2016-17 Lieke Martens, Barcelona Svenskor bland de tio främsta har varit Lotta Schelin 2012-13 (3:a), 2013-14 (5:a), Nilla Fischer 2012-13 (7:a), 2013-14 (3:a), Caroline Seger 2012-13 (6:a), 2013-14 (7:a), 2014-15 (9:a).