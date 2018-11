Kennedy: ”När jag kom till Bajen sa jag: Här ska jag bli hjälte”

Det är frispark i bra läge för Hammarby-spelaren Bakircioglu.

Det är mer 2,9 än 29 meter till mål som mot Göteborg. Det är inte konstgräs på Tele2 utan högt höstgräs i skärgården. Och det är inte pappa Kennedy som lagt upp bollen.

Vem är han när den sista matchen är spelad? Vad ska han göra? Hur ska han få kickarna elitidrotten ger?

Han har projekt på gång, många idéer men få givna svar om framtiden. Han vet ändå att det är här han vill vara mer. På familjens fritidstomt på Ingarö och i sonen Leos fotbollsliv.

– Wow, vad var det där? Vilket skott du fick på, säger Kennedy när Leos frispark touchar ribban och försvinner in i häcken så att de fallna löven yr.

Söndagsmatchen mot Häcken är Kennedys sista på Hammarbys hemmaplan.

När Leo springer och hämtar bollen är det exakt tre veckor kvar till matchen. När nya löv slår ut spelar Kennedy inte längre.

– Jag börjar förstå det mer och mer men det är fortfarande: ”Shit snart spelar jag inte, snart är det slut.”

– Jag vet inte hur det är att inte vara fotbollsspelare. Det är det som är lite läskigt. Hur f-n blir det? Det kanske kommer en tid när jag kommer att sakna fotbollen enormt mycket.

– Min kropp mår nog bra av att det är slut, den har härdats sedan jag var sex år. Någonstans är det skönt att känna att jag inte behöver ladda upp för match, inte ladda för träning, inte tänka på vad jag ska äta. Det ska bli skönt att vara lite mer fri.

Sista hemmamatchen blir ett sista stort kärleksmöte mellan Hammarbys supportrar och en av klubbens mest älskade personer genom tiderna.

– Det kommer att bli något wow, något väldigt känslosamt. Det kommer att vara väldigt jobbigt men också väldigt vackert. Hur mycket kommer jag att klara av?

– PAAPPAAAAA.

Leo tycker att det får vara nog med känslosnacket. Han har en ny frispark på gång.

– Ja, Leo. Jag är beredd, säger hans pappa.

Ingen stjärna kommer undan elitidrottens kretslopp.

Hammarby är där Kennedy Bakircioglu länge velat att klubben ska vara. Ekonomin är bra, klubben jagar en topplats i allsvenskan som ska ge en biljett till Europa, en nyrenoverad träningsanläggning står snart klar.

När klubben nått hit har yngre spelare tagit Kennedys plats. När laget flyttar in på tillfixade Årsta IP har han lagt av.

Arbetet pågår fortfarande där och därför är träningsplatsen Kanalplan när ropet försvinner mot en kristallblå brittsommarhimmel.

– Vi maxar, gubbar. Det är bara till halva plan. Vi tömmer oss.

Tjuvstart? Det är en taggad Kennedy Bakircioglu som tränar maxstarter på Kanalplan. Foto: Jonas Lindkvist

”Kenka”, som Kennedy kallas här, har drivit på under tvåmålsspelet och nu när försvarstränaren Jocke Björklund beordrat två maxlöpningar hörs rösten. Sedan exploderar Kennedy.

Det är landslagsuppehåll och träningen har varit högintensiv. Sådan här kvalitet skulle Kennedy inte få i ett sämre lag. Därför vill han inte varva ner.

– Jag kom till superettan från La Liga, det räckte. Då kände jag: ”Wow, det här är alldeles för lågt tempo. Jag kan inte fastna i det, jag måste höja upp tempot här för att vi ska kunna bli ett bra lag, för att vi ska kunna ta nästa steg.”

Hammarby har tagit många stora steg med Kennedy, hans lagkamrater – och med supportrarna.

Efter träningen tar Kennedy bron söderut till Tele2. Han kommer upp från omklädningsrummet och på trottoaren på väg till lunchen i Colosseum kör han igång mobilens videospelare.

”Hej, det är Kennedy. Hoppas att du får en bra födelsedag…”

När hälsningen är klar säger Kennedy att ”det har blivit galet mycket sånt här i höst”. Ett par frågade om han kunde viga paret, Kennedy tackade nej.

Kennedy skickar en videohälsning till en födelsedagsfirare. Det är många som vill ha en del av honom. Ett par ville att han skulle viga dem. Foto: Jonas Lindkvist

Med fisklunchen på tallriken och en öde nattklubb omkring sig pratar Kennedy om sitt förhållande med fansen och varför den blev så stark.

– Det beror på mig, tror jag, hur jag är som människa. Jag är väldigt social, jag är öppen och kärleksfull och vill alltid det bästa.

– Under åren har jag känt att jag har fått en enorm feedback från fansen. Vi har byggt något tillsammans med hjälp av mina prestationer och att jag har varit mottagande.

– Det har funnits fruktansvärda tider då jag aldrig har blundat för supportrarna. Det är de som betalar. Det är de som ser till att vi får våra löner. Det är de som är där och hejar fram oss varje match.

– Jag har stått där när de har skakat galler. Det är inte lätt men jag har klarat det rätt bra. Är de arga och frustrerade får de slå på mig, men det har aldrig varit så. Jag har försökt förklara och visa att vi bryr oss men just nu funkar det inte. Vi har alltid avslutat det på ett fint sätt med att man har gett varandra kärlek. Sånt är viktigt.

Redan inför Kennedys sista derby fick han ett personligt tifo. Vad som väntar nu vågar han knappt tänka på, men han tänker på arbetet som läggs ner.

– Man måste visa sin uppskattning till de här tifogrupperna och alla supportrar som lägger ner så mycket av sin privata tid för att stötta Hammarby. Folk måste fatta hur mycket de här människorna älskar och brinner för klubben.

Med avsked kommer stora, vackra ord. Jag har följt Kennedy i hela hans karriär. Orden Kennedy får nu är stora och vackra – och adekvata.

Hammarbys tidigare ordförande Göran Paulsson sade så här när tonåringen fått följa med på sitt första läger.

”De flesta reagerar knappt när de får något. När vi gav Kennedy en overall blev han nästan chockad. Va? Ska jag få den?”

På söndag 17.30 ska Kennedy Bakircioglu spela sin sista match på Tele2 arena. Foto: Jonas Lindkvist

Många år senare drar jag upp storyn för Kennedy. Han hakar på:

– Mina föräldrar flydde hit och jag kan inte säga att vi hade det bra ekonomiskt. Min farsa slet för hela familjen för att det skulle gå runt.

– Mina föräldrar har lärt mig att man ska vara ödmjuk och visa sin tacksamhet för det man får. Det är klart att sånt suttit i sedan jag var liten. Mina föräldrar har format mig till den jag är. Det är jag glad för.

Kennedys släkt är assyr-syrianer, många flydde förföljelsen i Turkiet. Hans föräldrar Benjamin och Sari var unga när de med Röda Korset-bussar lämnade Mardin Midyat och hamnade i Södertälje.

Därifrån har Kennedy gjort en klassresa. Från Ronna till Östermalm. Från en uppväxt där pappa slet men trivdes på Scania till ett vuxenliv där Kennedy blivit rik på sitt jobb.

– Det fanns saker jag ville ha som mina föräldrar inte kunde ge mig. Andra barn hade föräldrar som hade råd och då blev jag ledsen. När jag tänker på det så vill jag ge allt till mina barn. Men jag vill att de ska känna att man inte bara får saker hur som helst, man ska kämpa också i livet. Det gäller att hitta balansen. Annars går det inte. Det är lätt att de sticker iväg och blir bortskämda.

På tal om släktband, på tal om att kämpa.

Hur kommer du att vara som fotbollspappa?

– Som min farsa var. Fast jag kommer ta bort vissa saker. Han kunde aldrig berömma mig och han sade aldrig varför. Jag fick veta det senare. Han ville alltid hålla mig tillbaka för han tänkte att om han säger ”du är jäkla duktig min son, du är överlägsen” då kanske jag blir så här, säger Kennedy och pekar uppåt med näsan.

– Jag kanske börjar missköta mig och tänka att de andra är för dåliga. Han ville att jag skulle hitta disciplin och en balans i det jag höll på med för att hålla utvecklingen. Och så såg han till att jag tränade stentufft hela tiden.

– Farsan tränade upp mig vid sidan av lagträningen. Vi körde en massa backlöpning vid Bårsta IP. Det var det värsta jag varit med om. Han körde med mig så att jag ibland var så yr, så färdig.

Och nu tänker du driva din son så hårt?

– Jag kommer driva min son till att förstå att det är hård träning som krävs för att man ska lyckas. Absolut.

En frispark från sonen Leo på familjens sommarställe på Ingarö. Nu blir det mer tid att vara där. Och att engagera sig i sonens fotbollsspelande. Foto: Jonas Lindkvist

Hur mycket har du tränat frisparkar genom åren?

– Det är mycket. Till det att jag fick till allting har det kostat en jäkla massa tid som har gått åt till att stå och nöta. Träning ger färdighet och om jag inte hade tränat min egen teknik hade det här aldrig gått vägen. Jag kan önska att det kommit ännu tidigare men i Ajax var det inte så lätt, (Luis) Suarez tog alla frisparkar,

Vi ska senare komma in på frisparken mot IFK Göteborg men det är två andra händelser som säger mycket om hur Kennedy är och hur hans säsong varit.

Vad Kennedy gjorde kvällen efter klassikern som 18.973 åskådare såg?

Han var ute på Grimsta och spelade med U-21-laget. Officiell publiksiffra: 42 personer.

Allsvenska matchen efter?

Kennedy satt kvar på bänkan hela matchen och såg Mads Fenger göra en Kennedy med sin frispark.

– Jag blev väldigt glad för Fengers skull. Det är en fin spelare och en väldigt fin människa som också har fått kämpa.

Men att spela U21 dan efter det där frisparksmålet?

– Jag har spelat några U21-matcher i år, det har jag aldrig gjort tidigare. Jag kände att det är mitt sista år, grabbarna som spelat 90 minuter gör inte så mycket den dagen. Varför ska jag återhämta mig när jag knappt gjort något? Jag får ut mer av spela och hjälpa killarna i U21. Man måste vara proffsig oavsett om det är något man inte ens tänkt att man ska göra.

När vi pratar om hans säsong säger jag att han borde fått hoppa in oftare. Jag nämner Sirius borta.

– Eller AIK i derbyt eller Djurgården i derbyt, fyller Kennedy i. Jag har inte räknat med att vara startspelare men jag har känt att jag kunnat bidra de sista 20-30 minuterna.

– Jag förstår att jag är 37 år (38 i fredags) men tro mig, jag kan fortfarande det här. Jag kommer in med en jäkla energi, jag vet att jag har något fortfarande. Min passningsprecision. Mina frisparkar.

Hur har det varit att hålla humöret uppe?

– Det har varit det jobbiga. Jag kan inte gå ut medialt och gnälla. Jag är inte den typen. Jag är en fajter. Jag fajtas tills jag vet att jag kommer tillbaka och kan få spela. Sedan är det tränarens beslut. Jag kan inte gå fram till (Stefan) Billborn och ha något emot honom.

– Samtidigt, jag ljuger om jag säger att jag inte är besviken, Det förstår väl alla. Men då måste jag visa på träningarna att jag vill vara med och det tycker jag att jag har gjort. Jag har haft mina motgångar i karriären och jag har hanterat dem bra, det är en av mina styrkor.

Kennedy Bakircioglu i samtal med Hammarbytränaren Stefan Billborn. Många gånger den här säsongen har han fått besekedet att han får sitta på bänken. Foto: Jonas Lindkvist

Karriärens sista stora motgång kom några dagar efter vårderbyt mot Djurgården, det när Kennedy var med i förspelet till Pa Dibbas avgörande.

– På en träning kom (Gershon) Koffie med en eftersläng och träffade så att jag fick en spricka i foten. Det tog en jäkla lång tid innan jag var hundraprocentig igen. Två och en halv månad är rätt mycket för en spelare i min ålder.

Kennedys 2018 har varit på planen som på vattnet. Det började bra, sedan kom strulet. Mitt i oktober får han svar på varför båtsommaren inte blev som han hoppats.

När båten dras upp är vi fem par ögon som utbrister samtidigt:

– Åh, fy faa….

Botten är täckt av havstulpaner. Deras skal har fått ett lager sjögräs på sig. Det där har bromsat båten som fotskadan bromsade fotbollssäsongen.

Nästa vår kommer han att ha mer tid att bli en båtmänniska. Han kommer också att ha tid till huset. När vi är uppe på tomten tar han fram mobilen och visar skisser på nya inredningen. På en vägg finns ett Bajenmärke. Jag säger inget men undrar om sambon godkänt just den detaljen.

Kennedy fick kärleken till skärgården via kärleken till Caroline Skoog. De två träffades i tonåren och har barnen Leo, 6 år, och Angelina, snart 4 år. Ett tredje barn är på väg.

Carolines familj har ställe här i närheten.

– Från början fattade jag inte det här med skärgården, säger Kennedy. Första gången vi åkte ut tänkte jag: ”Var är vi på väg? Nu måste vi vara väääääldigt långt från Stockholm.”

– Jag kommer ihåg att vi skulle fiska. Caroline, hennes bror, hennes pappa och jag. Vi skulle vakna vid fyra tiden på morgonen för då skulle det vara bra. Det var inte den tiden jag var van vid att fiska.

– Jag kommer aldrig att glömma vägen dit. Plötsligt ser vi tre älgar. Föräldrarna och den lilla ungen de skulle skydda. Jag stannade till och ser hur en älg vänder tillbaka mot bilden och jag känner ”wow, vad är det som händer?” Jag ser att den är småarg men jag stod bara stilla och efter ett par minuter gick den vidare.

Fick ni nån fisk, då?

– Några abborrar fick vi i alla fall.

– Det roligaste fiskeminnet är när jag var på väg att fiska upp en abborre och så kom en gädda och högg på den och jag fick med båda upp.

Kennedy tystnar ett tag och fortsätter:

– Jag upptäckte när jag blivit lite äldre att jag älskade att vara ute i naturen. Jag älskade när det var lugnt och skönt. Vara där jag får andas ren luft och du inte hör någonting. Inget annat än några fåglar och så ser man ser rådjur och någon älg ibland. Säl har jag sett också. Det var jättehäftigt.

– Jag kommer ner i varv snabbt här ute. Det är bara titta hur det ser ut, det är rätt härligt. Det är harmoniskt, man blir inte störd. Det här livet där det alltid är stress, stress. Det är så det är för alla som jobbar men jag tycker inte om det.

Jag upptäckte när jag blivit lite äldre att jag älskade att vara ute i naturen

Leo drar iväg ett sista skott. Kennedy säger att det är dags att åka. Han tittar sig omkring och låter blicken vandra från gräset upp mot bergsknallen. I vår är det fortfarande hans hemmaplan.

– Det kommer att finnas mycket att göra här ute. Det är jag glad för.

Båtliv i skärgården var inget han växte upp med. Nu njuter han av lugnet. ”Jag kommer ner i varv snabbt här ute”, säger han. Foto: Jonas Lindkvist

När Kennedy Bakircioglu för sista gången ska gå in till ”Just i dag är jag stark” tar han sig genom en gång under läktaren vid kortsidan där han missade straffen mot Jönköping på födelsedagen 2 november 2014.

En vänstersväng tar honom till trappan som leder till plannivån och en ny korridor. Bara en tvär vänstersväng är kvar och plötsligt ligger planen där.

Vi går den korridorvandringen med Kennedy, tar oss in på konstgräset och medan han går mot en speciell punkt minns han viktiga mål.

Det roligaste i Hammarby gjorde han inte här – det var 3–1-lobben mot Örgryte när SM-guldet säkrades 2001 på Söderstadion här utanför. När arenan skulle rivas gjorde Kennedy självklart sista målet, på frispark från 35 meter.

– Det viktigaste målet här inne måste vara mot Jönköping när jag gör 1–0 (efter straffmissen). Och 2–0. Det är då vi går upp till allsvenskan.

– Sedan målet mot Göteborg, det var viktigt för mig personligen.

Och där står vi nu. 29 meter från mållinjen. Kennedy berättar om planeringen av klassikern från matchen förra månaden.

– Jag måste bedöma hastigheten på bollen, bedöma hur långt det är, sedan måste jag titta på vad muren gör, sedan måste jag ha mina lagkamrater som står i muren. Sedan får jag se vad målvakten gör, vilket hörn jag ska bestämma mig för. Hur han har ställt muren, hur han står. Det är de detaljerna som är avgörande för vad jag vill göra.

Var det meningen att bollen skulle sitta där i krysset?

– Ja, ja. Absolut, inget snack. Precis där. Jag har gjort det tidigare.

– När jag träffade bollen, jag kände inte av den. Det var liksom "BOM". En ren, skön känsla. Träffen var skruvad med så mycket precision och teknik, jag fick ut precis det jag ville.

Det var första delen av klassikern som fick supportrar att gråta. Sedan kom den andra. Den började med att Kennedy tog en firande löpning längs långsidan.

– Plötsligt kommer ölglaset i luften och det är så otroligt mycket split vision för jag springer på rätt bra och så bara ”swosch” så har jag plockat in glaset och jag tänkte okej, jag tar det sista som är kvar.

Ikoniskt målfirande. Kennedy fångar en ölmugg i luften efter sitt frisparksmål mot IFK Göteborg. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Spelarna hann inte uppfatta vad som hände i glädjekaoset. Nikola Djurdjic undrade direkt efter matchen.

”You were stinking beer. What the hell was that?”

Medspelarna och fotbollsvärlden får snart svaret. Innan fansen ens är nere i tunnelbanan har videofilmen fått ett viralt liv. Daily Mail skriver att Kennedy tagit målfirandet till en ny nivå. På nätet släpps en rolig fejdokumentär om att Kennedy planerat firandet.

– En del som sett filmen har frågat: ”VA? Var det planerat?” och jag bara nej, nej, nej.

Någon sade att firandet var typiskt Bajen.

Målet – det var bara typiskt Kennedy Bakircioglu.

Varje gång han spelat för Hammarby har han spridit känslan att han kan se sådant andra inte kan upptäcka, att hans fötter kan göra sådant andra inte klarar. Han har fått fansen att tro, uppleva och älska.

Han har gjort mål, spridit kärlek, skapat eviga minnen och nu är det dags för det sista som spelare på hemmaplan.

Medan jag och Jonas Lindkvist packar ihop fotoutrustningen drar Kennedy iväg. Kvar är tystnaden. Den är så kompakt att det känns som att den ekar.

Snart ersätts ekot av ett annat. Ett större. Ett välbekant.

Oh, ah, Kennedy. Säg oh, ah, Kennedy.