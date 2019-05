Häcken klart för Europa igen efter cupsegern

Just nu: spara 50%

Tränaren Andreas Alm och spelarna sträckte armarna i luften och fansen sjöng om Europa. För andra gången på fyra år är BK Häcken svenska cupmästare. Favoriterna vann cupfinalen på Bravida Arena efter att ha dominerat stora delar av matchen.

– Vi kunde ha gjort fler mål, sade mittbacken Joona Toivio, som nickade in 2–0-målet och utsågs till matchens bäste spelare.

AFC-tränaren Nemanja Miljanovic höll med om att det var en rättvis seger.

– Häcken var ett nummer för stora för oss i dag. Vi kom aldrig riktigt in i matchen, sade han till Cmore.

Inramningen kring den svenska cupfinalen kunde varit bättre. Ett mäktigt lågtryck drog in över västkusten under natten och regnet och blåsten tvingade Häcken att ställa in ett uppvärmningsevenemang för supportrarna. Någon stor publikfest kan det knappast bli mellan de två lagen med lägsta publiksnittet i allsvenskan.

Men de 4 958 som var där gjorde sitt bästa för att hålla igång och det fick se en händelserik första halvlek, där Häcken tog ett klart kommando och skapa chanser.

Redan efter sex minuter prickade Daleho Irandust stolpen efter fint förarbete från Paulinho. Och bara fyra minuter senare fick Häckenklacken jubla i stället för att sucka.

Alexander Faltsetas nådde högst på Irandusts hörna och styrde bollen med huvudet i bortre gaveln utom räckhåll för AFC:s målvakt, den tidigare Häckenspelaren Ole Söderberg.

Bara fyra minuter senare var publiken beredd att notera 2–0, när Alexander Jeremejeff fick helt fritt läge mitt i straffområdet, men Söderberg stod för en reflexsnabb benparad och returen smet precis framför fötterna på Paulinho.

AFC, som avancerat till cupfinalen genom att bland annat ha slå ut IFK Norrköping i gruppen och AIK i semifinalen, har efter den starka försäsongen haft det tufft i allsvenskan. Nykomlingen har inte vunnit sedan premiäromgången mot IFK Göteborg och parkerar på delad sistaplats med bara sex poäng.

Till finalen kom Eskilstunalaget skadedrabbat och utan Denny Avdic och Adi Nalic, som varit tongivande under starten av säsongen.

Gästerna fick finna sig i att bli tungt tillbakatryckta inledningsvis, men stack upp alltmer under halvleken. Anel Rashkaj låg bakom flera bra anfall och Samuel Nnamani dundrade ett tungt skott strax över Peter Abrahamssson ribba.

Men det var Häcken som fick sista ordet i halvleken när Paulinho med skott från distans tvingade Söderberg till en bra räddning.

Den andra halvleken blev den första lik. Häckens tunga innermittfält med Faltsetas och Erik Friberg och det snabba passningsspelet i kedjan skapade tryck. Publiken hade på nytt räknat in 2–0-målet när Paulinho helt friställde Adam Andersson i en kontring, men ytterbacken satte hela foten under bollen och skickade den upp på läktaren.

AFC hade märkbart svårt att skapa något mot ett Häcken, vars försvarsspelare även imponerade offensivt.

Med kvarten kvar slog Adam Andersson en lång frispark och vid bortre stolpen lobbnickade Joona Toivio in bollen över en möjligtvis felplacerad Söderberg. 2–0 och därmed kändes AFC som ett slaget lag.

Inhopparen Viktor Lundberg skickade in 3–0 på stopptid och sedan bröt segerjublet ut och guldhattarna åkte på.

Fansen på Hisingen kunde börja förbereda sig på ännu ett äventyr i Europa League, där lottningen sker i mitten av juni.