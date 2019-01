På tisdagen möts Sverige och Finland i en träningslandskamp i Qatar.

En som kunde ha deltagit i den matchen är den tidigare allsvenske mittfältaren Riku Riski. IFK Göteborgs-bekantingen ville dock inte följa med till Qatar och tackade därför nej till landslaget.

– Efter att jag fått inbjudan diskuterade jag saken med lagledaren Lennart Wangel och chefstränaren Markku Kanerva. Orsakerna bakom mitt beslut var etiska. Jag tycker att det var värderingar jag ville hålla fast i, säger Riski till Helsingin Sanomat.

Qatar ska arrangera VM 2022 och har bland annat fått stark kritik för hur man behandlat gästarbetare, som ska ha tvingats arbeta under slavliknande förhållanden på mästerskapets arenor. Tusentals ska ha dött under arbetets gång. Brittiska tidningen The Guardian har rapporterat om upprepade kränkningar av mänskliga rättigheter

Svenska fotbollförbundet har motiverat sitt beslut att förlägga januarilägret i Qatar med att man ska föra ”kritiska diskussioner” med representanter för VM-projektet och Qatars fotbollsförbund under vistelsen i landet.

– Vi måste vara realister och förstå att det är väldigt osannolikt att VM 2022 kommer att spelas någon annanstans än i Qatar. Givet detta faktum ser vi det som vår uppgift att återkommande framföra det självklara kravet att gästarbetskraften i landet – som används för att bygga VM-arenorna – måste garanteras rimliga arbetsförhållanden. Allt annat är oacceptabelt, sa Håkan Sjöstrand, generalsekreterare i SvFF, till TT inför avresan.

