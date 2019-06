Nordkoreansk dopning och en rik affärskvinna – därför är Thailand i VM

Just nu: spara 50%

Thailands landslag har på senare tid spelat två 13–0-matcher. I ett vänskapsmöte förra året vann de mot Indonesien med samma siffror som i VM-förlusten mot USA.

Thailand är en liten nation i VM-sammanhang, men samtidigt relativt långt framme som damfotbollsnation i Sydostasien.

I förra VM, Thailands första, var landet målskillnadsnära att gå vidare till åttondelsfinal. Det var i stället Sverige, på samma poäng, som gjorde det.

Finansiären bakom satsningen är Nualphan Lamsam, känd som Madam Pang, som leder ett av Thailands största försäkringsbolag. Där har hon anställt flera av spelarna i landslaget, som på så sätt får lön och möjlighet att träna under säsongen. Under längre uppehåll i fotbollen jobbar de som säljare i företaget, skriver New York Times.

Nualphan Lamsam är general manager för damlandslaget, ordförande för en av klubbarna i den korruptionsridna thailändska herrligan, och hennes företag sponsrar en damliga som håller på att startas.

Målvakten Sukanya Chor Charoenying studerar idrottsvetenskap vid sidan om fotbollen.

– Jag började spela fotboll när jag var 16 som en hobby. Jag har bott utan min familj sedan jag var 16 år bara för att spela fotboll, jag ger 100 procent och offrar tid att vara med människor jag älskar för fotbollens skull. Jag förbättrar mina egenskaper hela tiden och visar folk att min längd inte spelar roll, säger den 1,65 meter korta keepern till The Times.

Anfallaren Miranda Nild, eller Suchawadee Nildhamrong som hennes thailändska namn lyder, är uppväxt i USA. Hon säger till New York Times att tränarna i landslaget är mjuka, kanske för att de känner att ”kvinnor är för ömtåliga”.

– De är alltid väldigt rädda att såra oss. När de ger oss kritik är det alltid inlagt bland komplimanger. Alla går som på äggskal kring damspelare. Det är jätteannorlunda från vad jag är van vid. Min collegetränare var alltid direkt: ”Det här är vad du inte gör bra och du måste förbättra det.” I Thailand ryggar de undan från vad du inte gör bra och riktar in sig på andra saker, vilket jag tror är vår största förlust, säger hon.

Nild grät efter förlusten mot USA, men kallade det också en ”fantastisk upplevelse”.

Hon har spelat för University of Californias Golden Bears precis som USA:s femmålsskytt i matchen Alex Morgan.

De amerikanska spelarna fick kritik för att ha firat sina mål så entusiastiskt, men de synpunkterna kom inte från Thailand.

Alex Morgan sökte upp Nild efter matchen och lade en uppmuntrande arm om hennes axlar.

– Jag sade till henne att det är en dröm för oss alla att delta i ett VM. Hon ska spela minst tre matcher, och det här är den första. Hon har två matcher till att visa upp sig i, och få till några mål. Hon lever ut en dröm som de flesta flickor och kvinnor inte får uppleva. Jag hoppas att hon tog till sig det och kan vända det här till nästa match, sade Morgan till Washington Post.

När Thailand debuterade i VM 2015 drog de fördel av att Nordkorea uteslöts från det mästerskapet, samtidigt som VM utökades från 16 till 24 lag.

Anledningen till att Nordkorea saknades var att fem av landets spelare testade positivt för steroider i VM 2011. Förklaringen som gavs var att flera spelare träffats av blixten och därför behandlats med mysk från hjortkönskörtlar, vilket de menade måste ha lett till de positiva testen. Fifa köpte inte det och stängde av hela laget.

Det innebar i sin tur att landet fick sämre seedning i kvalet till årets VM, och Thailand kunde dra fördel av det igen.

– Jag tror inte att thailändarna ser sig som en asiatisk stormakt. Ryktet var att vi kom med eftersom Nordkorea inte var där, säger Miranda Nild.

Efter förlusten mot USA postade managern Nualphan Lamsam en ursäkt till det thailändska folket på Facebook.

Men Thatcha Antivackis, thailändare som bor i Frankrike och var på matchen i Reims för att heja på laget, var inte särskilt nedslagen.

– Även om resultatet hade varit 20–0 så skulle vi fortfarande haft roligt och gett moraliskt stöd till alla spelare. Vi hejade och sjöng för dem till den sista av de 94 minuterna. Jag var glad att vara där och stolt över att laget kunde ta sig till den här nivån, sade hon till New York Times.

