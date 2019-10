Norge kryssade mot Spanien – kvitterade på tilläggstid

Samtidigt som Sverige ställdes borta mot Malta tog Norge emot Spanien i grupp F i EM-kvalet. Inför matchen toppade Spanien gruppen och Norge var ute efter tre poäng för att inte tappa allt för mycket mark på Sverige och Rumänien i kampen om andraplatsen i gruppen.

Spanien inledde matchen bäst och skapade ett tydligt tryck mot Rune Jarstein i Norges mål. Laget hade dock svårt att förvandla bollinnehavet till farliga chanser och i stället kunde Norge rycka upp spelet.

Lars Lagerbäcks gäng blev bättre ju längre halvleken led och hade flera halvchanser i en första halvlek som förblev mållös.

Spanien rivstartade den andra halvleken och två minuter in i densamma kunde Saul Niguez, till vardags i Atlético Madrid, skjuta in 1-0 på volley via Jarstein i Norges mål.

Precis som i första halvlek hade Spanien det mesta av spelet i början av halvleken, men Norge jämnade ut spelet och flyttade fram positionerna i matchens slutskede.

Både Joshua King och Bjørn Johnsen hade lägen men Norge såg länge ut att förlora. På tilläggstid fick laget dock straff och just King var säkerheten själv när han rullade in slutresultatet fram till 1-1.

– Vi visste att vi behövde minst en poäng för att ha en chans att nå EM. Detta var kanske vår bästa match hittills på Ullevål (Norges hemmaplan), sade King till norska TV2 efter matchen.

– Jag hörde en person skrika till mig ””Joshua, du kommer få en straff och göra mål” och jag tänkte på det när jag tog bollen. Sen bestämde jag var jag skulle skjuta, fortsätter Norges målskytt.

I nästa match ställs Spanien, som inte är klart för EM, mot Sverige. För Norge, som ligger fyra poäng bakom Sverige i gruppen, väntar match borta mot Rumänien.

