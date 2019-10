Norsk nick i Bukarest tog Sverige närmare EM

På grund av rasistiskt beteende från rumänska fans tidigare under kvalet hade Uefa bestraffat Rumänien med spel inför tomma läktare mot Norge. Men beslutet ändrades senare till att bara omfatta personer över 14 år vilket gjorde att läktarna i Bukarest var fyllda av 30.000 barn.

Inför den unga, men högljudda, publiken var det Norge som startade starkast. Lars Lagerbäcks Norge, piskat att vinna för att ha en realistisk chans att nå andraplatsen i gruppen, satte hög press på de rumänska backarna och skapade ett antal halvchanser. Första halvleks bästa möjlighet hade dock Rumänien. Ionuţ Mitrita fick till ett hårt, lågt skott som tvingade den norske målvakten Rune Jarstein till en klassräddning.

Sex minuter in i andra halvlek fick Rumänien en gyllene chans att ta ledningen när Nicusor Bancu gick omkull i kamp med den norske mittfältaren Sander Berge.

George Puşcaş sköt straffen hårt, men Rune Jarstein kastade sig åt rätt håll och räddade. Jarstein, till vardags i Hertha Berlin i Bundesliga, höll därmed liv i den norska EM-drömmen.

Men tio minuter senare hamnade målvakten i ett helt annat fokus. Ett utkast från Jarstein snappades upp av Rumäniens Alexandru Mitrita som drev fram och avlossade ett rappt vänsterskott – 1-0 till Rumänien.

Rumänerna såg ut att gå mot en seger som efter Spaniens kvitteringsmål mot Sverige på Friends arena hade fört laget upp till andraplatsen i gruppen. Men på tilläggstid nådde inhopparen Alexander Sørloth högst i straffområdet på ett inlägg och nickade in 1–1.

Därmed ligger Sverige tvåa i gruppen med 15 poäng, Rumänien trea med 14 och Norge fyra med 11.

Sverige har nu chansen att säkra en EM-plats om det blir seger borta mot Rumänien 15 november. Blir det oavgjort räcker det att Sverige vinner hemma mot Färöarna i EM-kvalavslutningen 18 november.

Vid förlust mot Rumänien måste Sverige vinna mot Färöarna och hoppas på hjälp från Spanien som möter Rumänien hemma i sista omgången.

Tabelltoppen efter åtta av tio spelade matcher

1. Spanien, 20 poäng, 14 plusmål

2. Sverige, 15 poäng, 9 plusmål

3. Rumänien, 14 poäng, 9 plusmål

4. Norge, 11 poäng, 3 plusmål

Skulle Sverige missa att gå till EM via gruppspelet finns en extra möjlighet i Nations League play off. Kommer Sverige trea eller sämre i gruppen väntar semifinal i Nations Leagues b-grupp 26 mars, finalen – där en EM-plats står på spel – spelas 31 mars. Även Norge och Rumänien kommer att ha chansen att ta sig till EM via Nations League-play-off.