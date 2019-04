Oavgjort för Djurgården – drömmål av Hallenius

Allsvenskan 2018 slutade i besvikelse för Djurgården, laget blev sjua och var aldrig nära att utmana om SM-guldet.

I premiären väntade Gif Sundsvall som överraskade alla med en åttonde plats i fjolårets allsvenska tabell. Medelpadsklubben spelade långa stunder fartfylld och teknisk fotboll och har samtidigt lyckats behålla stora delar av truppen.

Djurgården var därmed medveten om vilket motstånd som väntade vid avspark. Atmosfären gick inte att klaga på, fullt ös från Djurgårdens supportrar långt innan avspark visade att allsvenskan är tillbaka på Tele2 Arena.

Djurgården tog ledningen i tionde matchminuten vilket fick hela Tele2 Arena att fullständigt explodera. På en hörna nådde Kevin Walker högst och nickade in bollen i målets vänstra hörn, helt otagbart för Gif Sundsvalls målvakt William Eskelinen.

Djurgården utökade sedan i den 16:e matchminuten. Efter fint passningsspel nådde bollen Nicklas Bärkroth på vänsterkanten. Han tittade upp och med nästan kirurgisk precision slog han in bollen i straffområdet där nyförvärvet Mohamed Buya Turay väntade med pannan, 2–0 till hemmalaget. Firandet var lika vackert som målet då Buya Turay jublade med en akrobatisk volt.

Gif Sundsvall hade stora problem att få till något ordnat spel eller längre anfall och DIF hade ett stort bollövertag. Men plötsligt slog Linus Hallenius till med ett drömmål efter en halvtimme. Felvänd tog han emot en passning från Omar Eddhari strax utanför straffområdet. Han vände runt och sköt in reduceringen med vänsterfoten i bortre hörnet, inget dåligt sätt att fira sin 30–årsdag på.

Målet blev också Sundsvalls tändvätska som höjde sig i slutskedet av första halvlek. Sundsvall skapade längre anfall och kunde behålla bollen. I den 42:a matchminuten slet sig Buya Turay lös och visade prov på snabbhet, skottet var bra och Eskelinen fick sträcka på sina 191 centimeter och lyckades tippa bollen till hörna. Det blev sista chansen och en fartfylld och underhållande halvlek var till ända.

– Det blir en käftsmäll och efter det jämnar matchen ut sig. Vi spelar för mycket bakåt och gör för lite med bollen så det är inget bra spel i slutet av första halvlek. Det blir lite halvchanser i andra halvlek, passningsspelet är för dåligt helt enkelt, säger DIF:s tränare Thomas Lagerlöf.

I början av andra halvlek fick Nicklas Bäckroth en bra chans att göra mål men Sundsvalls Carlos Moros Gracia var följsam och blockerade avslutet. I den 56:e matchminuten drev Omar Eddahri in bollen i straffområdet, tittade upp och kvitterade genom att skruva in bollen i Bråtveits högra hörn, också det ett riktigt vackert mål. Noterbart är att Eddhari värvades till Sundsvall från just Djurgården inför säsongen.

I den 63:e matchminuten höjdes ljudvolymen på Tele2, nyförvärvet Astrit Ajdarevic byttes in i jakten på ett ledningsmål. Andra halvlek bestod av flera dueller och det blev fler matchavbrott än i första halvlek. Gif Sundsvall stack upp med ett flertal längre anfall till hemmapublikens missnöje. Buya Turay fortsatte att vara ett orosmoment för Sundsvalls backlinje och hade en bra möjlighet efter slarv i gästernas försvar men skottet gick över mål.

Reaktionerna och rösterna höjdes allt mer under slutskedet av matchen då Sundsvall ofta var det lag som hotade mest. Då väl Djurgården fick sina lägen var avsluten för dåliga. Publiken gjorde sitt för att heja fram laget men andra halvlek blev lugnare än första, både resultat- och spelmässigt. Trots att Djurgården lyckades pressa ner Sundsvall kom inget avgörande och matchen slutade 2–2.

– Det blev inte så som vi ville i början, Djurgården får tryck och pressar oss bra i ungefär 20 minuter. De dominerar spelet, sedan jämnas det ut. Vi byter system till 4-4-2 vilket jag tycker blev bra. Jag är grymt nöjd att vi lyckas komma tillbaka i underläge. Den delen är jag mest nöjd med, säger Gif Sundsvalls tränare Joel Cedergren.

För Gif Sundsvall väntar möte med Malmö FF hemma på lördag, Djurgården åker till Örebro för match nästa måndag.

Djurgården–Sundsvall 2–2 (2–1) Matchens lirare, namn, klubb: Det fanns många spelare som utmanade, framför allt Djurgårdens Mohamed Buya Turay men valet faller på Sundsvalls Omar Eddahri. Med ett mål och en assist var hans återkomst på Tele2 Arena väldigt lyckad. Visade prov på bra teknik ett flertal gånger och stod för ett fint kvitteringsmål till 2–2. Var också delaktig i de flesta anfall för gästerna. Publiken: Det var en kokande stämning på Tele2 Arena. Innan matchstart viftade flaggorna i takt med sången och vid Djurgårdens mål visade publiken att de kommer göra allt i sin makt för att heja fram laget under säsongen. Publikssiffra: 20.109. Matchens utropstecken: Linus Hallenius reduceringsmål var inget annat än ett drömmål och som hittat ur tomma intet. Med teknik, kvickhet och blick för spelet vände anfallaren runt på liten yta och sköt in sitt och lagets första mål för säsongen. Joker: Det står nu klart att det blir nattmatch i allsvenskan. Gif Sundsvall tar emot AFC Eskilstuna den 29 juni, matchstart 23:00 på NP3 Arena.

”Planen ska vara att bygga ett event kring matchen och skapa ett party i stan”, enligt Gif Sundsvalls klubbchef Henrik lindgren. Så startade Djurgården: Målvakt: Per Kristian Bråtveit Försvar: Aslak Fonn Witry Marcus Danielson Jonathan Augustinsson Elliot Käck Mittfält: Fredrik Ulvestad Jesper Karlström Kevin Walker Anfallare: Jonathan Ring Mohamed Buya Turay Nicklas Bäckroth Så startade Sundsvall: Målvakt: William Eskelinen

Försvar: Jonathan Tamimi Carlos Moros Gracia Eric Björkander

Alexander Blomqvist David Myrestam

Mittfält

Ken Sema David Batanero

Juanjo Ciércoles

Anfall:

Linus Hallenius Omar Eddhari

