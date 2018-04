Oavgjort i Örebro – AIK fortsatt obesegrat

Den första halvleken var länge ett ställningskrig mellan två lag som båda inledde lite trevande. Det tog ett tag innan matchen tog fart och då var det nästan enbart genom hemmalaget.

I den 28:e minuten smög Martin Lorentzon fram mot den första stolpen efter en väl slagen hörna av Nahir Besara och skarvade in 1–0.

Örebro fortsatte att ösa på efter målet. Hemmalaget kom i våg efter våg samtidigt som AIK hade problem att skapa något konkret i offensiven.

I den 38:e minuten kom gästernas första chans – och det var en gyllene sådan. Ahmed Yasin löpte in i straffområdet, Tarik Elyounoussis inlägg seglade över försvaret och nådde den tidigare Örebrospelaren Yasin, som däremot sköt högt över och 1–0 stod sig halvleken ut.

– Vi har lite svårt att komma åt dem i första. De får diktera tempot och vi kommer alltid någon sekund efter i pressen. Vi är inte så farliga, säger Henok Goitom till C More.

Inledningsvis i den andra halvleken var det ett AIK med mycket bollinnehav. Ett Örebro i ledning sjönk djupare ner i positionerna och tillät Solnalaget att rulla boll.

Bollrullandet gav resultat för AIK som sju minuter in i halvleken fick in ett kvitteringsmål. Robert Lundström fick bollen på högerkanten och hittade in till lagkaptenen Goitom som nickade in 1–1.

Efter kvitteringsmålet behöll bortalaget trycket. Framför allt lyckades man komma ut på kanterna, vilket var ett problem under matchens första halva.

– Så fort vi började slå bollarna lite bakom fick Örebro problem och de slutade spela. Vi hade bra lägen för att vinna i dag, säger Goitom.

AIK lyckades inte riktigt behålla sitt tryck halvleken ut. Örebro fick några lägen men det var fortfarande AIK som var det farligare laget.

I sista minuten fick Nicolás Stefanelli sitt andra gula kort efter en filmning i straffområdet. Stefanelli byttes in i slutet av den första halvleken efter att Tarik Elyounoussi utgick skadad.

1–1 blev slutresultatet. AIK och Örebro är därmed fortsatt obesegrade.