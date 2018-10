Olsen och ”VNL” mötte pressen efter bojkotten: ”Ville fokusera på landslaget till 120 procent”

På torsdag möter Sverige Ryssland i nya turneringen Nations League.

Turneringspremiären i september slutade med en 2–3-förlust hemma mot Turkiet. Men nästan lika mycket uppmärksamhet som resultatet fick det faktum att två av landslagets största stjärnor helt nobbade intervjuer.

Manchester United-backen Victor Nilsson Lindelöf och Romas nye målvakt Robin Olsen var inte tillgängliga för pressen en enda gång under samlingen. Och efter matchen på Friends arena gick de rakt igenom den så kallade mixade zonen.

– Nej, var Olsens enda ord till journalisterna.

– Inte i dag, sade Nilsson Lindelöf.

Under Erik Hamréns tid som förbundskapten var det Zlatan Ibrahimovic som hade en särställning i landslaget vad gällde mötet med journalister. Inför landskamper mötte stjärnan pressen bara från presskonferenspodiet, men sedan Janne Andersson tog över landslaget har blågult blivit mer öppet.

Den svenska presskåren har blivit van att möta samtliga spelarna i mixad zon, under mer avslappnade former, inför matcher. Men redan under sommarens succé-VM i Ryssland var tillfällena med Nilsson Lindelöf få. Och i september bojkottade alltså både ”VNL” och Olsen medierna.

Duon har mötts av kritik från flera håll.

– Det är bara rent jävla trams, sade exempelvis den tidigare landslagsbacken Erik Edman i podden ”Ljugarbänken”.

– Är de med så får de köra hela vägen, annars kan de lika gärna stanna hemma. Det handlar ju om solidaritet.

När landslaget samlades på nytt på måndagen, inför torsdagens match i Kaliningrad, var läget annorlunda.

Nilsson Lindelöf och Olsen mötte pressen – men inte i den mixade zonen ihop med Mikael Lustig, Kristoffer Peterson och Mikael Ishak senare på måndagskvällen utan på en presskonferens på spelarhotellet.

Presschefen Staffan Stjernholm inledde med att vädja till journalisterna att främst ställda frågor om landslaget – inte om vardagen i klubblagen.

– Även under VM gjorde jag lite mindre media för att jag ville fokusera på fotbollen. Det är mitt svar, jag tror alla vet vad jag har sagt tidigare, sade Nilsson Lindelöf – som har haft en turbulent säsong i United.

– Det fungerar bra för mig och det är så jag fungerar.

På vilket sätt stör det din ”bubbla” att prata med pressen?

– Jag trivs att vara inne i den bubblan, det har fungeat bra för mig. Men nu sitter här och gör media så är det inga problem.Jag känner efter vad som är bästa för mig i den stunden,

Robin Olsen:

– Jag bytte klubb i somras, förra gången var första landslagssamlingen efter det och såklart visste jag att de flesta frågorna skulle handla om klubben i det läget.

– Men jag kom till landslaget och ville fokusera på landslaget till 120 procent.

Vilka förhållningsregler finns från klubbarna under landslagssamlingar, vad får ni prata om?

– Vi är här med landslaget och ska prata om landslaget. Det är ganska enkelt, sade Nilsson Lindelöf och avböjde sedan frågor om situationen i klubben:

– Vi är här för att prata om landslaget.

Förbundskaptenen Janne Andersson sade så här om rubrikerna från förra samlingen:

– Det är inte min idé att vi ska prata med media, även om jag personligen tycker att det är bra. Det är ju Svenksa fotbollförbundet som har som ledstjärna att vi ska ha en öppenhet.