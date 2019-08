Örebro räddade poäng i 94:e: ”Det hängde i luften”

Örebro såg länge ut att falla tungt mot IFK Göteborg på hemmaplan.

Men i den 94:e minuten tryckte inhopparen Agon Mehmeti in slutresultatet 2–2.

– Jag tänkte bara ”stanna i boxen” och petade in den. Jag gillar att göra sådana skitmål. Men måste vara på rätt plats, sade ÖSK:s poängräddare till C More.