Pa Dibba hjälte på tilläggstid när Bajen vann derbyt mot Djurgården

Matchen hade knappt hunnit börja innan Muamer Tankovic hittade rätt för säsongens första derbymål på Tele 2 Arena. Erkan Zengin spelade upp bollen till Jiloan Hamad inne i straffområdet. Hamads inlägg hittade i sin tur fram till en till synes helt omarkerad Tankovic som kunde precisionsnicka in 1–0 till Hammarby.

– Nickmål igen. Jag måste börja göra mål med fötterna också men det spelar inte så stor roll hur man gör det bara den sitter inne i målet, säger Tankovic.

En perfekt start för Hammarby som för dagen var bortalag. Däremot hade Bajen svårt att bygga vidare på målet. Laget spelade ett lugnt och tålmodigt anfallsspel men hade problem med att tråckla sig förbi motståndarnas backlinje.

Djurgården hade mängder av fasta situationer men det var ofta resultat av inlägg eller passningar som inte nådde hela vägen fram.

Djurgården spelade dock upp sig i slutet av halvleken och kom in i en period som var spelmässigt bättre. Däremot saknades skärpan framför mål.

– Djurgården gör det bra. Vi har dålig rörelse och kommer inte igång. Vi är väl ganska besvikna i halvtid men skönt med 1–0, säger Hammarbys tränare Stefan Billborn.

Klockan tickade på och Djurgården såg ut att ännu en gång få lämna en match mot Bajen utan tre poäng. Då pekade domaren på straffpunkten med tolv minuter kvar.

Radetinac revs ner i samband med ett inlägg, Kevin Walker satte straffen och Djurgården fick segervittring.

Jonas Olsson var på tilläggstid nära att nicka in 1–1. Men nicken gick rakt på Wiland som snabbt satte igång spelet. Bollen nådde till slut fram till Pa Dibba som chippade in slutresultatet 2–1.

– Klassmål. Skönt att få göra mål. Det ska inte bli 1–1 mellan oss, vi är bättre, säger Dibba.

Han anser att Hammarby hade kontroll på matchen.

– Första halvlek har vi kontroll på dem. De är bara farliga på sina fasta. Andra börjar och de trycker på. Det blir så, vi leder och vi vill kontra. Sen kommer jag in och avgör bara, säger han.

Dibba har blivit något av en expert på derbyn och har avgjort tidigare.

– Jag gillar att spela de här matcherna. Det betyder mycket för folk och för klubben. Det är skönt att få avgöra dem. Det har varit en dröm och det fortsätter, säger han och skickar en passning till Alexander Milosevic och AIK:

– Som han sa, storebror är igång. Tro mig, vi är igång.

Hammarby återtog serieledningen från AIK i och med derbysegern och är fortsatt obesegrat. Dibba anser att lagets inledande form kommer hålla i sig och att laget bör ses som utmanare till guldet.