Phil Neville kan leda England till historiskt guld

Just nu: spara 50% Läs Sveriges största morgontidning.

Det är en match som kräver att engelskorna spelar på den absoluta toppen av sin förmåga.

När Phil Neville tillträdde som förbundskapten för 17 månader sedan sade han att det självklara målet var att vinna VM.

Och inför semifinalen mot USA har han höjt ribban och sagt att en förlust vore ett fiasko?

– Vi har kommit hit för att vinna VM. Så visst vore det ett misslyckande, på sätt och vis, sade mittbacken Millie Bright vid måndagens pressträff.

Förbundskapten Neville är en ikon. Under den aktiva karriären i Manchester United vann han allt som gick att vinna.

Jobben i herrklubbarna duggade inte in när han slutade spela. Han var assisterande på några håll, innan möjligheten att ta över Englands damer kom.

Nu har han byggt en ny, framgångsrik karriär, som kan leda till att engelsk fotboll vinner första VM-guldet sedan herrarnas triumf för 53 år sedan, och det andra någonsin.

Men hur är han som förbundskapten?

– Han lägger mycket energi på varje enskild spelare, och det ger var och en av oss självförtroende. Alla känner sig välkomna, han får oss alla att tro på varandra, sade Millie Bright.

– Den erfarenhet han här är viktig. Han har väldigt mycket att erbjuda. Och han har ju spelat under Alex Ferguson, sade högerbacken Lucy Bronze.

Som aktiv fick Phil Neville uppleva att bli spolad ur landslagstruppen via ett textmeddelande. Och det har han tagit med sig in i sin nya roll. De spelare som i sista stund spolades ur VM-truppen fick beskedet via sms.

I korridorerna talas det också om att det kanske inte är han som är den i ledarteamet som finslipar spelet taktiskt. Och en del förundras över att fasta situationer hamnat på målvaktstränarens ansvarsområde.

Men Phil Neville får truppen att må bra, han bryr sig om spelarna på ett genuint sätt. Det är de flesta överens om.

Efter segern mot Norge konstaterade Phil Neville krasst att Lucy Bronze är världens just nu bästa spelare.

– En härlig komplimang. Men jag sade till Phil, ”kanske ändå inte riktigt”., sade Bronze.

– Jag kämpar fortfarande för att bli en bättre spelare. Så jag tar honom inte helt på orden.

Bronze spelar sin klubbfotboll i Lyon. Semifinalarenan är hennes hemmaplan. Och där är hon fortfarande förlustfri.

– Visst är det bra. Att spela här får ut det bästa ur mig, sade hon och log.

Läs mer: Martin Gelin: Rapinoe kallas för vår generations Muhammad Ali

Inför matchen pratar alla om Megan Rapinoe, som gjort de fyra senaste målen för USA. Det blir Bronze som ska stoppa henne.

– Jag gillar den utmaningen. Jag gjorde en lista föra flera år sedan, över spelare som jag skulle vinna matchen i matchen mot. Och Rapinoe var ett av namnen på den listan.

Ni nådde semifinal både i VM 2015 och i EM för två år sedan. Är ni bättre nu?

– Vi behövde nog ett par år på oss för att finslipa den här truppen. Och vi har senaste året visat att vi kan matcha alla de stora lagen. Och i mina ögon har det aldrig varit förutbestämt att USA ska vinna den här VM-turneringen, sade Bronze.

Läs mer: Johan Esk: Dags för Sverige att göra Lalehs låt sann och ta över världen

Läs mer: Så laddar Sverige för VM-semifinal: Pärlplattor