Pichler fick äta upp VM-piken till ”Silver-Sebbe”

Efter Tysklands 2–1-seger ringde tyske Pichler upp Samuelsson för att säga ”in the end the grass is green and Germany wins” – i slutändan är gräset grönt och Tyskland vinner.

Det fick han ångra på onsdagen. Sverige tog hem gruppsegern, Tyskland slogs ut ur VM.

”Gissar att han stänger av telefonen ett par dagar nu”, skriver ”Silver-Sebbe” på Twitter.

Det gjorde han inte. När DN når Pichler skrattar han åt Samuelssons tweet.

– Du kan hälsa honom att jag kan ta en förlust.

Piken var i skämtsam ton. Men Pichler är besviken på tyska landslaget och han är inte ensam. ”Det är helt tyst här” beskriver han läget i landet där fotboll är ”en religion”. Skidskyttetränaren har sett alla lagets matcher och tycker att tyskarna hade tur mot Sverige.

Men mot Sydkorea (förlust med 0–2) syntes det att spelarna är belåtna och saknar hunger, menar Pichler.

– I dag spelade vi dåligt och vi förlorade, säger han.

– Spelarna var inte på 100 procent, de var på 95 och det räcker inte.

Men allt är inte nattsvart i Fotbollstyskland. Chockuttåget ur VM kan bli en nyttig väckarklocka, enligt Pichler. Han pratar om vikten av att uppleva svåra nederlag och jämför förbundskapten Jogi Löws situation med sin egen efter vinter-OS i Nagano 1998. Magdalena Forsberg åkte dit som storfavorit och lämnade med en 14:e och en 17:e plats. Efter det, säger Pichler, förstod han att man aldrig kan vara nöjd.

Men ett av tränarens två favoritlag, Sverige, är kvar i VM. Han gläds med blågult trots att hans åkare kommer påminna honom om det tyska fiaskot och den svenska succén de kommande åren.

– Jag är väldigt glad för Sveriges skull.

