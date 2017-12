Richard Magyar tog sig ur depressionen: ”Vi måste våga prata”

2016 tog 1478 svenskar sina liv. Som jämförelse omkom samma år 263 personer i trafiken.

– Det är 1478 fullbordade självmord, men det är långt mycket fler självmordsförsök. Det är ett stort samhällsproblem, konstaterar fotbollsproffset Richard Magyar.

Nu närmar sig också den helg på året då flest antal självmord begås. Nyåret är helgen där tankarna på framtiden för många förvandlas till ett svart hål man inte orkar ta sig ur.

Richard Magyar påpekar att han själv aldrig aktivt funderade på att ta sitt liv, men för ett och ett halvt år sedan förvandlades hans verklighet dramatiskt och han började må dåligt.

Den 26-årige mittbacken, som kom till Hammarby sommaren 2015, hade spelat ordinarie hela vårsäsongen, men hamnade under sommaren på bänken.

– Det var en tuff situation för mig fotbollsmässigt som jag hade svårt att hantera. Och det ihop med att mitt privatliv rasade ihop gjorde att jag mådde väldigt dåligt, berättar Richard Magyar och fortsätter:

– Det var ingenting som Hammarby gjorde fel, utan det var en kombination med det övriga i mitt liv som gjorde att det var en tuff period.

Han berättade aldrig för Hammarbys ledning hur han mådde, men han hade lagkamrater som han anförtrodde sig till och som hjälpte honom.

– Man blir bra på att dölja det också. Man kommer till träningen - eller till jobbet - och kan ändå ha en mask på sig så folk inte märker det.

Jargongen i ett omklädningsrum är ofta hård och tuff. Känslor och att man mår dåligt psykiskt, är inget man pratar om när det samtidigt diskuteras helplanspress och offsidefällor.

– Ofta kommer man in i den världen ganska ung och man vill passa in och det kan leda till att man mår väldigt dåligt.

– I fotbollsvärlden finns det en machojargong. Att prata om känslor och att man mår dåligt kan ses som en svaghet och man undviker det. Man biter ihop och är tuff, säger Richard Magyar och påpekar att det kan självklart kan skilja sig från klubb till klubb.

– Det går inte att heller komma ifrån att det är ett väldigt prestationsinriktat yrke och det som händer - och som jag upplevt själv - är att man förväxlar sitt människovärde och sin självkänsla med sin prestation, och man mår väldigt, väldigt dåligt.

Ändå är det just pratandet, samtalet, som är det viktiga, betonar Richard Magyar. Men lika viktigt är att den person som mår dålig inte tror att man är ensam.

– Många lider av depressioner, men det är lätt att tro att man är ensam och oförstådd. Man måste våga berätta och prata om det.

Men det är också viktigt att människor runt om, i laget, i familjen, bland vännerna, ser varningstecknen och vågar sträcka ut handen och hjälpa.

– Man kan inte begära att en människa som är deprimerad ska orka och samla ihop energin till att själv sträcka ut handen, säger Richard Magyar.

I dag mår den 26-årige mittbacken bra. Han ångrar inte att han inte förlängde kontraktet med Hammarby och i stället flyttade till Greuther Fürth i den tyska andraligan. Trots att laget slåss på den undre halvan av tabellen är Richard Magyar nöjd med sitt fotbollsliv.

– Just nu ligger vi i botten, men det är väldigt tajt så jag hoppas vi kan klättra lite under våren.

Hur mår du i dag då?

– I dag måste jag säga att jag mår bra. Jag känner en annan tillit och ett lugn i mig själv. Det är väl en produkt av all reflektion och att man vågar prata om det och vågar lyfta det. Jag har pratat extremt mycket med mina nära och min familj.

Det var han själv som i början av året tog kontakt med organisationen Suicide Zero och nu har han utsetts till officiell ambassadör. Målet med arbetet är att drastiskt minska antalet självmord i landet.

I fotbollens värld kan det ses som en svaghet att prata om känslor, säger Richard Magyar. Foto: Alfred Skogberg/Suicide Zero

– Jag vill dra mitt strå till stacken för att hjälpa människor som mår dåligt och som kanske inte har någon att vända sig till eller har verktygen att ta sig ur det på egen hand, säger Richard Magyar och avslutar:

– Jag som person kommer att leva mitt liv som fotbollsspelare på ett annat sätt och vara mer öppen och försöka ändra på jargongen på det sätt som jag kan. Fakta.Richard Magyar Ålder: 26 år Position: Försvarare Moderklubb: Åkarps IF Seniorklubbar: 2010–2014 Halmstads BK 2014–2015 FC Aarau, Schweiz 2015–2017 Hammarby IF 2017– Greuther Fürth, Tyskland