Ronaldos nya skägg – en pik till Messi?

När Cristiano Ronaldo gjorde ett av sina tre mål mot Spanien i Portugals inledande VM-match firade han genom att sätta fingrarna mot hakan, något som många tolkade som ett sätt att gestalta ett getskägg, en referens till Lionel Messi och frågan om vem som är världens bäste spelare någonsin.

Messi ställde inför VM upp på en bild för det amerikanska magasinet Paper tillsammans med en get, symbolen för ”Greatest of all time”, GOAT, get, på engelska.

I VM-duellen mellan de två ständiga rivalerna kunde inte argentinaren svara på Ronaldos succé, och missade dagen efter Portugals match en straff mot Island, i ett möte som slutade 1–1.

När det nu är dags för Portugal att möta Marocko i andra gruppomgången visade det sig när Cristiano Ronaldo kom till arenan att han har ett litet bockskägg på tillväxt, ett sådant som på engelska kallas goatee.

Om det är en medveten gest är oklart, men Cristiano Ronaldo har tidigare gjort kryptiska kommentarer till olika händelser, till exempel när Der Spiegel publicerade uppgifter om att en amerikansk kvinna påstod att han våldtagit henne. Portugisen har aldrig sagt någonting om saken, men postade en nästan naken bild på sig själv på Instagram.

Reportern Nicola Naber som har arbetat med att researcha både våldtäktsanklagelsen och andra saker kring bland annat Ronaldos skatteupplägg, uppfattade precis som många andra bilden som en reaktion på Der Spiegels artikel.

– Folk får inte riktigt veta hur han är, vad som finns i hans huvud. Han postar alla de här Instagrambilderna. På ett sätt reagerar han på allt som skrivs om honom, sade Nicola Naber när DN nyligen talade med henne om tidningens granskning.

Läs mer: Anklagad för våldtäkt – men inget skadar Ronaldos rykte