Rosengård säkrade guldet på hemmaplan

Alla mästare genom tiderna

11: FC Rosengård (inkl. Ldb Malmö).

7: Umeå IK.

6: Öxabäcks IF, Jitex BK.

5: Älvsjö AIK.

3: Linköpings FC.

2: Sunnanå SK, Djurgården/Älvsjö.

1: Jakobsbergs Goif, Hammarby IF, Gideonsbergs IF, Tyresö FF, Piteå IF.