Så bra spelade Sverige mot Tyskland

Tyskland avgjorde med 10 sekunder kvar av tilläggstiden. Sverige spelade smart, enligt plan. Försvarade och kontrade. Berg skulle fått med sig en straff efter tolv minuter, en av fem sylvassa svenska kontringar i första halvlek. Varav en gav ledningsmål efter 32 minuters spel genom Toivonen. Tyskland bytte in Gomez och gick upp på två anfallare efter paus. Fick tidigt in reduceringen, genom Marco Reus. Fortsatte trycka på, och fick in segermålet på tilläggstid genom Kroos efter frispark, sedan Durmaz dragit på sig en onödig frispark, trots att Tyskland spelade med en man kort sista 13 minuterna.

Matchrutan Matchens lirare Albin Ekdal gjorde sin bästa landskamp i karriären. Slet enormt defensivt och tog sedan tag i speluppbyggnaden. Hela tiden smart i sitt agerande mot Kroos, Reus och Gündogan. Jannes val Victor Nilsson Lindelöf var tillbaka efter sjukdom. Ett enkelt val, enligt förbundskapten Andersson, eftersom Pontus Jansson, som vikarierade mot Sydkorea, varit sjuk i veckan. Näsblod Sebastian Rudy fick Ola Toivonens fot i ansiktet i mitten av första halvlek. Svårt få stopp på blodflödet och Tyskland tvingades till ett tidigt byte. In med Ilkay Gündogan. Sveriges kommande VM-matcher 27/6 16.00 Mexiko i Jekaterinburg

Spelarbetyg

Robin Olsen (mv) 5

Fantastiska reflexräddningar, bland annat när Tyskland hade en dubbelchans i slutet av första halvlek, och på en nick från Gomez i slutminuterna.

Mikael Lustig 4

Hade en tuff uppgift, tyskarna sökte hela tiden luckan mellan honom och Lindelöf. Men låg oftast rätt.

Victor Nilsson Lindelöf 5

Tallbaka i startelvan. Spelade lugnt, vårdat och klokt bredvid Granqvist.

Andreas Granqvist 5

Styrde försvarsspelet, med pondus, och med hög arbetsbelastning. En jättematch.

Ludwig Augustinsson 3

Hamnade lite för ofta på mellanhand när Tyskland stack in bollar bakom honom.

Viktor Claesson (ut 74) 4

En väl avvägd passning öppnade upp för Ola Toivonen när han lättade in ledningsmålet.

Sebastian Larsson 4

En terrier i det defensiva arbetet framför mittbackarna. Rutinerad i pressade moment.

Albin Ekdal 5

Fantastisk arbetsinsats mot Kroos och Reus på det centrala mittfältet.

Emil Forsberg 3

Saknar fortfarande självförtroendet i det offensiva spelet. Tvingade lagkamraterna att städa.

Marcus Berg 4 (ut 90)

Högg i kontringarna. Skulle fått en straff med sig redan i den tolfte minuten.

Ola Toivonen (ut 78) 5

Vilket drömmål! Tog med sig bollen i steget och lobbade över Manuel Neuer.

In:

Jimmy Durmaz (in 74), John Guidetti (in 78) och Isaac Kiese Thelin (in 90) spelade för kort tid för att betygsättas.