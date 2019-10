Så bra var de svenska spelarna mot Spanien

Sverige–Spanien 1–1 (0–0)

Målen: 1–0 (50) Marcus Berg, 1–1 (90+2) Rodrigo

Publik: 49 712

Betyg matchen: 5

Förväntad spansk anstormning i matchinledningen. Efter cirka 25 minuter hittade Sverige in i matchen, kunde ligga högre i pressen, skapade chanser. Drömstart av andra halvlek med ledningsmål av Berg. Men Spanien lyckades kvittera på tilläggstid, när Sverige inte kunde rensa undan efter hörna. Totalt sett en ruggigt bra insats av Sverige.

Betyg på de svenska spelarna:





Robin Olsen 4

Inledde matchen med några riktigt svettiga räddningar som höll Sverige i matchen.

Mikael Lustig 4

Hade jobbigt mot Bernat i inledningen. Växte in i matchen.

Andreas Granqvist 4

På nytt ett utmärkt komplement till Lindelöf.

Victor Nilsson Lindelöf 4

Hela tiden rätt placerad. Stark när han drev framåt i planen.

Pierre Bengtsson 4

Klev gärna fram i ytan bakom Carvajal. Bra högerhörnor.

Sebastian Larsson 4

Slet oerhört, både offensivt och defensivt.

Kristoffer Olsson 4

Bollskicklig. Vågade spela sig ur situationerna. Gjorde sin bästa landskamp.

Albin Ekdal (ut 83) 4

Slet hårt centralt. Låg rätt i position, vann dueller.

Emil Forsberg 4

Jobbade över stora ytor. Inblandad i ledningsmålet.

Robin Quaison (ut 77) 5

Känslig framspelning öppnade för 1–0. Mycket stark fram till bytet.

Marcus Berg (ut 90+2) 4

Hade några fina skarvar. Var på rätt ställe när De Gea släppte retur.

Alexander Isak (in 77), Gustav Svensson (in 83) och Sebastian Anderson (in 90+2) spelade för kort tid för att betygsättas.

Matchens lirare

Robin Quaison stack ut offensivt. Hade en ruggigt bra nick i första halvlek. Sedan kom den känsliga framspelningen som bäddade för 1–0.

329 dagar

Marcus Bergs 1–0 innebar att han bröt en 329 dagar lång måltorka i landslaget. Målet var hans 20:e i landslagströjan.

117 landskamper

Sebastian Larsson är nu sexa på listan över antal landskamper. Passerade Zlatan Ibrahimovic och Roland Nilsson som stannade på 116 landskamper.